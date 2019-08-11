Şehitliklere bayram ziyareti

Başkentte şehit aileleri, Kurban Bayramı dolayısıyla Cebeci Askeri Şehitliği ve Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'ne kabir ziyaretinde bulundu.

Başkentte şehit aileleri, Kurban Bayramı dolayısıyla Cebeci Askeri Şehitliği ve Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'ne kabir ziyaretinde bulundu.

Bayram namazının kılınmasının ardından şehitliğe gelen aileler, bayraklarla donatılan şehit mezarlarının başında Kuran-ı Kerim okuyup dua etti.

Ziyarete gelen bazı vatandaşlar da şehitlerin mezarına su dökerek, bakımlarını yaptı.

Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği bayramın ilk günü ziyaretçi akınına uğradı.

Şehit ailelerinin yanı sıra yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek için mezarlığa gelen vatandaşlar 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerinin bulunduğu alana gelerek dua okudu.

Mezarlık ziyaretine çocukları ile gelen Bayram Meral, "Ben de 15 Temmuz gazisiyim. O gece Akıncı Üssü'ndeydim. Orada şehit olan arkadaşlarımız Kahramankazan'da defnedildi. Karşıyaka'da babam yatıyor, onu ziyarete gelmiştim ve gelmişken şehitlerimizi de ziyaret etmek istedim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İstanbul'dan gelen 15 Temmuz Derneği üyeleri de şehit aileleriyle Gölbaşı Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulunarak Kur'an'ı Kerim ve dua okudu.

Dernek üyeleri daha sonra Ankara'daki şehit yakınlarını ziyaret etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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