Şehitliklere bırakılan esrarengiz mektuplar şaşkınlığa neden oldu - Son Dakika

Şehitliklere bırakılan esrarengiz mektuplar şaşkınlığa neden oldu

08.10.2020 13:52
Şehitliklere bırakılan esrarengiz mektuplar şaşkınlığa neden oldu, System.String[]

Sivas'ta şehitliklerde bulunan ve şehit mezarlarının başına bırakılan mektuplar kimi şehit ailelerini üzerken, kimisini duygulandırdıSivas'ta geçtiğimiz gün kimliği henüz tespit edilemeyen bir vatandaş Yukarı Tekke Mezarlığı içerisinde bulunan şehit mezarlıklarındaki her bir şehit mezarına...

Sivas'ta şehitliklerde bulunan ve şehit mezarlarının başına bırakılan mektuplar kimi şehit ailelerini üzerken, kimisini duygulandırdı

Sivas'ta geçtiğimiz gün kimliği henüz tespit edilemeyen bir vatandaş Yukarı Tekke Mezarlığı içerisinde bulunan şehit mezarlıklarındaki her bir şehit mezarına mektup bıraktı. Şahıs bir poşet içerisine yerleştirdiği ve zarf içerisine koyduğu mektupları her şehidin başucuna koydu. Şehitler adına şehit yakınlarına hitaben kaleme alınmış mektuplar, bazı şehit ailelerinde üzüntüye neden olurken bazılarını ise duygulandırdı. El yazısı ile kaleme alınmış mektupların aynı kişi tarafından yazılıp çoğaltılmış olduğu düşünülüyor. Şehit mezarlarına bırakılan mektupların fark edilmesi üzerine mektupları bırakan kişi ya da kişiler araştırılıyor.

"Bütün mektupların içeriği aynı"

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Şehitler ve Gaziler Deneği Başkanı Mustafa Hizan, "Geçtiğimiz Cuma günü içeresinde vatandaşımızın bir tanesi her şehidimizin kabrine mektup bırakmış. Görevli arkadaşlarımız ve gelen aileler cumartesi günü bu mektupları görmüşler. Şehitlerimiz adına yazılan bu mektubun içeriğine baktığımız zaman tamamen şehidimizin ağzından yazmış gibi ailelerine duygularını, düşüncelerini ifade etmiş. Şehitlerimizin ölmediğini, bu vatan, bu bayrak, bu millet için şehadet mertebesine ulaştığını iyi anlayan bir kişi olduğu kanaatindeyim. Bu duygu ve düşüncelerinden dolayı bu vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Ailelerimiz bu mektupları gördüğü zaman tabi ki hüzünlenecektir o duygusal anlar tekrar yeniden yaşayacaktır. Ailemizin burada sanki kendi şehidinden gelen bir mektubun olması gibi. Gördüğümüz kadarıyla tüm şehit mezarında var tabi aileleri, yakınları gelmiş olabilir veya vatandaşlarımızdan gelip bunun üzerindeki nedir deyip almış da olabilirler. Şu an 3 şehitliğimize de bu mektupları bırakmış ve ailelerimizden okuyanlar olmuştur. Herhangi bir şekilde zarar görmemesi için güzelce poşetlemiş hem de kilitli poşet kullanmış ve sanki aileye bu mektupları ulaştırılması üzerinde bir düşünceye girmiş. Her mezarda bir tane var, bir mektup yazmış onun fotokopisini çektirmiş ve çektirmiş olduğu fotokopileri zarfın içeresine koyup poşetlerle birlikte her mezara ayrı ayrı birer tane koymuş ve rüzgardan uçmaması için üzerlerine taş koymuş" şeklinde konuştu.

Mektubun içeriğindeki bir kısımda, "O gün öyle bir kavuşacağız ki acımız, kederimiz, üzüntümüz son bulacak. Melekler hayranlıkla izleyecekler bizi. Sonra ellerinizden tutup peygamber sofrasına götüreceğim sizi. Ama şimdilik sabredin gönlü yararlılarım. Mahşer günü kavuşacağız ve hiç ayrılmayacağız" ifadeleri yer aldı. - SİVAS

Şehitliklere bırakılan esrarengiz mektuplar şaşkınlığa neden oldu
Şehitliklere bırakılan esrarengiz mektuplar şaşkınlığa neden oldu
Şehitliklere bırakılan esrarengiz mektuplar şaşkınlığa neden oldu
Şehitliklere bırakılan esrarengiz mektuplar şaşkınlığa neden oldu
Şehitliklere bırakılan esrarengiz mektuplar şaşkınlığa neden oldu
Şehitliklere bırakılan esrarengiz mektuplar şaşkınlığa neden oldu
Şehitliklere bırakılan esrarengiz mektuplar şaşkınlığa neden oldu
Şehitliklere bırakılan esrarengiz mektuplar şaşkınlığa neden oldu

Vatandaş, Sivas, Şehit, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şehitliklere bırakılan esrarengiz mektuplar şaşkınlığa neden oldu - Son Dakika

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