Son Dakika Haberleri: Şehitliklere yönlendirme tabelaları yapıldı
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Şehitliklere yönlendirme tabelaları yapıldı

2 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde uzun zamandır eksikliği hiisedilen şehitliklere yönlendirme tabelalarının 30 Ağustos öncesi yapıldığı bildirildi.

Şehitliklere yönlendirme tabelaları yapıldı, System.String[]
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde uzun zamandır eksikliği hiisedilen şehitliklere yönlendirme tabelalarının 30 Ağustos öncesi yapıldığı bildirildi.

Dumlupınar Kaymakmı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında şehitliklerimize ulaşımın sağlandığı güzergah'da yönlendirme tabelalarının montajı Afyonkarahisar Karayolları Şefliği tarafından yapıldı.

Bununla birlikte Ağaçköy de şehitlik 1 ve şehitlik 2 olmak üzere iki şehitliğimizin ayrı ayrı yerlerde olduğunu belirtmek ve ziyaretçilerin bu noktada sıkıntı yaşamamaları adına bu bölgede de yönlendirme tabela yapılmasına ilişkin gerekli talimatları verdik" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:44 Kaynak: İHA
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