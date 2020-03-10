Şehitlikte bayrak asarken elektrik akımına kapıldılar: 1 zabıta öldü diğeri yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehitlikte bayrak asarken elektrik akımına kapıldılar: 1 zabıta öldü diğeri yaralı - Son Dakika

Şehitlikte bayrak asarken elektrik akımına kapıldılar: 1 zabıta öldü diğeri yaralı

6 saat önce

TRABZON'un Akçaabat ilçesi Hıdırnebi Yaylasındaki şehitlikte, yere düşen Türk bayrağını direğe asmaya çalıştıkları sırada bitişikteki yüksek gerilim hattı akımına kapılan belediye zabıta memuru Rüstem Çabuk (37) hayatını kaybetti, İzzet Tutkun (54) ise ağır yaralandı.

Şehitlikte bayrak asarken elektrik akımına kapıldılar: 1 zabıta öldü diğeri yaralı, System.String[]

TRABZON'un Akçaabat ilçesi Hıdırnebi Yaylasındaki şehitlikte, yere düşen Türk bayrağını direğe asmaya çalıştıkları sırada bitişikteki yüksek gerilim hattı akımına kapılan belediye zabıta memuru Rüstem Çabuk (37) hayatını kaybetti, İzzet Tutkun (54) ise ağır yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Akçaabat ilçesi Hıdırnebi Yaylası Kuruçam mevkisindeki şehitlikte meydana geldi. Yaylada yapı denetimine çıkan Akçaabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü memurları Rüstem Çabuk ve İzzet Tutkun, yol kenarındaki şehitlikte Türk bayrağının yere düştüğünü fark etti. Zabıta memuru İzzet Tutkun demir direği tutarken, Rüstem Çabuk tırmanarak bayrağı yerine asmaya çalıştı. Bu sırada bitişikte yer alan yüksek gerilim hattı akımına kapılan zabıtalar, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Rüstem Çabuk'un hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan İzzet Tutkun ise ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Akçaabat, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor

Son Dakika Haberleri
20:00 İspanyollar koronavirüs endişesiyle marketlere akın etti
20:00 Yangını dikiz aynasından fark etti, olası faciayı önledi
20:00 İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi
19:59 KOCAELİ Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı
19:59 BURSA Devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 20:12:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehitlikte bayrak asarken elektrik akımına kapıldılar: 1 zabıta öldü diğeri yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]