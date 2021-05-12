Şehitlikte bayram öncesi duygu dolu anlar - Son Dakika

Eskişehir'de yaşayan şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde şehit kabirlerini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikleri ziyaret etti. Eskişehir'de bulunan Kanlıpınar Şehitliğine sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başlayan aileler, şehit mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Şehit yakınları, mezarlıkları sularken duygu dolu anlar yaşadı.

"Allah şehitliğini kabul etsin, yapacak bir şey yok"

2018 yılında Afrin'de Zeytin Dalı Harekatında şehit düşen J. Uzm. Çvş. Recep Çetin'in babası Eyüp Çetin, bayram öncesi şehit oğlunun mezarını ziyaret etti. Oğlunun mezarını ziyaret ettiği zaman mutlu olduğunu dile getiren şehit babası Çetin, "Bu bayram yine buruk geçecek. Oğlumuz yok, vatan sağ olsun. Allah şehitliğini kabul etsin, yapacak bir şey yok. Allah bir daha göstermesin. Her gün geliyoruz. Buraya gelince mutlu oluyoruz, ama hüzünleniyoruz. Buraya gelemeyince yapamıyoruz. Allah şehit anne ve babalarına sabır versin. Evliydi ve bir kızı vardı. Şimdi 3 yaşında. Babası şehit düşünce 40 günlüktü. Eşi ve kızı da geliyor sürekli ziyarete. Özlem duydukça geliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gelen Allah'tan o yüzden hiçbir şey diyemiyoruz"

2018 yılında Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı şehit düşen P. Uzm. Çvş. Serdar Ege'nin annesi Gülten Ege, duygu dolu anlar yaşadığı şehitlik ziyaretinde, "Gelen Allah'tan o yüzden hiçbir şey diyemiyoruz. 2018 yılında Afrin'de şehit düşmüştü. 11 kişi şehit düşmüştü. Ondan 20 gün sonrada yan mezarındaki Recep geldi. Şimdi kardeş gibi olduk onlarla. Soğuk taşlara sarılmak çok zor. Allah askerimizi, milletimizi ve polisimizi korusun. Tırnaklarına taş değdirmesin. Öbür kafirleri de Allah bildiği gibi yapsın. Yavrularımızın başlarını yiyorlar. Allah'ta onların başlarını yesin" diye konuştu. - ESKİŞEHİR