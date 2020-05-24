Şehitlikte buruk bayram - Son Dakika

Erzincan'da şehit yakınları bayramın birinci gününde Garnizon Şehitliğini ziyaret ederek dualar okudu.

Ramazan Bayramı süresince Covid-19 salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına ek tedbirler kapsamında 81 ilde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

İçişleri Bakanlığı Genelgesi'ne göre mezarlık ziyaretlerine de kısıtlama getirildi. Sadece şehit yakınları valilik ve kaymakamlıklara başvurarak ziyaretlerini gerçekleştirebiliyor. Erzincan'da da izin alan şehit yakınları bayramın birinci gününde Terzibaba'da bulunan Garnizon Şehitliğini ziyaret etti. Şehit yakınları kabristan başında dualar okuyarak gözyaşı döktü.

Bugüne münhasır olmak üzere aziz şehitlerin kabirlerini ziyaret edecek anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile ihtiyaç halinde refakatçilerine şehitliklere ulaşımları talepleri halinde valilik/kaymakamlıklarca sağlandığı belirtildi.

(Ahmet Akbuğa/İHA)