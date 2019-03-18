Son Dakika Haberleri: Şehitlikte Duygusal Anlar

Şehitlikte Duygusal Anlar

1 saat önce

Tokat'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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Tokat'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende Şehitler Anıtı'na Tokat Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Şehit Aileleri Derneği'ne ait çelenkler sunuldu. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Piyade Yüzbaşı Çağlar Halli yaptı. Konuşmanın ardından Tokat Valisi Ozan Balcı, şehitlik defterini imzaladı. Törenin ardından şehit mezarları ziyaret edilerek, karanfil bırakıldı. İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından dua okundu, Şehitlikte şehit aileleri ve törene katılan askerler duygusal anlar yaşadı. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:39 Kaynak: İHA

Çanakkale Zaferi, Tokat, Güncel
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