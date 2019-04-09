Son Dakika Haberleri: Şehitlikte Duygusal Anlar

Şehitlikte Duygusal Anlar

30 dakika önce

Antalya'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında, polis şehitliğinde anma etkinliği düzenlendi.

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Antalya'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında, polis şehitliğinde anma etkinliği düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, Uncalı Kent Mezarlığındaki polis şehitliğini ziyaret etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat ile çok sayıda emniyet mensubu, öğrenci ve şehit ailelerinin de yer aldığı ziyarette, Kur'anı Kerim okundu, şehit mezarları başında dua edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ise ilk resmi programını polis şehitliğine gerçekleştirmiş oldu.

"Emanete sahip çıkacağız"

Bir dakikalık saygı duruşu ve saygı atışının ardından şehitlik defterini imzalayan Ulucan," Miras bırakılan Anadolu topraklarının her karşı için canınızı feda etmekten kanlarınızı Türk milleti için akıtmaktan biran bile geri durmadınız. Milletçe bıraktığınız her emanete sahip çıkıyor, sizin şehadet sebeplerini aynı heyecan ve ruhla yaşatıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar olması için üzerimize düşeni yapmaya tereddüt etmeyeceğiz. Tarih boyunca vatan, bayrak tüm kutsallarımız uğruna canını feda eden aziz şehitlerine rahmet gazilerimizi şükranla anıyoruz."

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, şehit aileleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti ve şehit mezarlarına karanfil bıraktı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:49 Kaynak: İHA

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