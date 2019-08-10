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Şehitlikte hüzünlü bayram

45 dakika önce

Sivas'ta şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde şehitliklere ziyarette bulundu.

Sivas'ta şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde şehitliklere ziyarette bulundu.
Sivas'ta Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki garnizon ve polis şehitliklerini ziyaret eden aileler dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu, bazı şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde 9 yıl önce teröristlerle girdiği çatışmada 3 silah arkadaşıyla şehit düşen jandarma komando er Ahmet Eyce'nin annesi Nebihat ve babası Bekir Eyce de oğullarının kabrini ziyaret etti.
Şehit babası Eyce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram dolayısıyla oğullarının kabrini ziyaret ettiklerini belirterek, "O bize gelemeyeceği için biz ona geldik. Bayramlaştık ve derdimizi anlattık." dedi.
Şehit annesi Nebihat Eyce de 9 yıldır her bayramda, özel günde ve normal günlerde oğullarının mezarını ziyaret ettiklerini aktararak, "Biz her zaman onun yanındayız, inşallah o da bizim yanımızda olur. Bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun." diye konuştu.
Öte yandan Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü de asker ve polis şehitliğini ziyaret ederek dua etti. Vali Ayhan ve beraberindekiler şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Garnizon şehitliği içerisinde bulunan şehitlerin kişisel eşyalarının sergilendiği Şehitler Müzesi'nde de Kurban Bayramı arifesinde yoğunluk yaşandı.
Kurban Bayramı, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:53 Kaynak: AA
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