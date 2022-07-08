Şehitlikte hüzünlü bayram arefesi - Son Dakika
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Şehitlikte hüzünlü bayram arefesi

08.07.2022 20:30
Şehitlikte hüzünlü bayram arefesi

Şehitlikte hüzünlü bayram arefesi Kardeşi ve 2 kuzenini şehit veren ablanın acı bayramı "Ben kardeşimi yıllar önce, 2 kuzenimi de Afrin Zeytin Dalı Harekatında şehit verdim. Allah herkese sabırlar versin, çok zor" Oğlunu 29 yıl önce çatışmada kaybeden Sabahat anne; "Oğlum olsaydı ağlamazdım.

Şehitlikte hüzünlü bayram arefesi

Kardeşi ve 2 kuzenini şehit veren ablanın acı bayramı

"Ben kardeşimi yıllar önce, 2 kuzenimi de Afrin Zeytin Dalı Harekatında şehit verdim. Allah herkese sabırlar versin, çok zor"

Oğlunu 29 yıl önce çatışmada kaybeden Sabahat anne;

"Oğlum olsaydı ağlamazdım. Şimdi kendi kendime konuşuyorum kimse duymuyor"

BURSA - Pınarbaşı Şehitliği'ndeki evlatlarına bayram ziyaretine giden şehit anneleri ve yakınlarının sözleri yürekleri burktu. 29 yıl önce oğlunu Şırnak'ta çatışmada kaybeden Sabahat Karaduman, " Oğlum olsaydı ağlamazdım. Şimdi kendi kendime konuşuyorum kimse duymuyor" dedi. Tunceli Hozat'ta kardeşini daha sonra da Zeytin Dalı harekatında 2 kuzenini şehit veren Nursel Kızılkaya, "Allah herkese sabırlar versin, çok zor" dedi.

Kurban bayramı arifesinde Türk Bayrakları ile süslenen Pınarbaşı Şehitliği'ne gelen şehit yakınları Kuran-ı Kerim okuyup dua etti. Şehit yakınları, mezardaki otları temizleyip, çocuklarının kabirlerine su döktü. Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelen aileleri girişte askerler ellerinde kolonya ile karşıladı. Şehit olan yakınlarının mezarlarının başına giden şehit aileleri uzun süre dua etti.

Yıllar önce kardeşini, 4 yıl önce 2 kuzenini şehit vermiş

1995 yılı 11 Haziran'da Tunceli Hozat'ta çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Er Ali Kızılkaya'nın ablası ve 4 yıl önce Afrin Zeytin Dalı Harekatında iki kuzenini şehit veren Nursel Kızılkaya, " Sadece bayramlarda değil, her zaman geliyoruz ziyaretine. O bizimle yaşıyor zaten. Bırakmıyoruz biz onu. Annem gelemiyor, yaşlandı artık. Yürüyemiyor. O yüzden ben geliyorum. Acımız çok büyük. Bayram günleri özellikle annem çok kötü oluyor. O da hep üzüntüden hasta oldu zaten. Bütün şehit kardeşlerimizin mekanı cennet olsun. Zor yani. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Biz bir de iki kuzenimizi Afrin Zeytin Dalı Harekatında şehit verdik. Onları da şehit vereli 4 yıl oldu. Allah kimseye bu acıtmayı yaşatmasın ama devamı geliyor. Allah herkese sabırlar versin, çok zor" diyerek herkesin bayramını tebrik etti.

"Oğlum olsaydı ağlamazdım"

1994 yılında Şırnak'ta çatışmada şehit olan Murat Karaduman'ın annesi Sabahat Karaduman, " Kasım ayının 10'unda şehit oldu, 11-12 sinde geldi. Valla eskiden bir hafta içerisinde kar, yağmur ve çamur demeden haftada üç gün geliyordum. Ama şimdi bayramdan, bayrama zor geliyorum. Bazen çocuklar getiriyor, yürüyemiyorum. Böyle yani. Bir gün değil her gün işim zor benim. O olsaydı bana bakardı. Her şey konuşabiliyorum. Evde de kimse yok. "Sen ne konuşuyorsun" demiyorlar bana. Evde olsaydı ağlamazdım. Öyle işte" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Karaduman'ın ablası Nurcan Güler ise, " 29 yıl oldu ama acı hep taze. Hiç geçmedi hiç dinmedi. Mahşere kadar gidecek. Maneviyatı yanımızda ama keşke kendisi de yanımızda olsaydı. Ama kader böyleymiş. Artık acı dinsin herkes için ama dinmiyor. Geçen hafta Bursa'da da iki şehit vardı. İkisini de defnettik. Biz hep onlarla aynı acıları tazeleyerek yaşıyoruz" diyerek herkese hayırlı bayramlar diledi.

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehitlikte hüzünlü bayram arefesi - Son Dakika

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