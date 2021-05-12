Son dakika haber | Şehitlikte hüzünlü bayram arifesi - Son Dakika

Son dakika haber | Şehitlikte hüzünlü bayram arifesi

12.05.2021 11:55

Bir son dakika haberine göre Şehit aileleri Ramazan Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek, şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

Şehit aileleri Ramazan Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek, şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu gönderdiği genelgeye göre şehit aileleri, arife günü ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri için sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Muaf tutulan aileler sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelmeye başladı. Aileler, mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Bazı şehit yakınları, kabirlerin bakımını yaptı, mezar taşlarını yıkadı, çiçek ekti.

Kabir başlarında bazı şehit yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü.

Şehit Jandarma Er Mustafa Güngör'ün kardeşi Emel Güngör her bayram, anneler günü ve cuma günleri kardeşini ziyarete geldiğini belirterek, "Acı hep aynı acı. 28 yıl değil o anı yaşıyoruz. Bizim için hep aynı, değişen bir şey yok. Alışamadığımız tek şey." dedi.

Sağlık çalışanı olduğunu dile getiren Güngör, "Yasak da dinlemez gelirdik herhalde. Çünkü bekliyor. Her cuma geliyoruz elimizden geldiği kadar. Kardeşim Şırnak Uludere'de şehit olmuştu. Acı bitmiyor. Yeni şehit haberleri geldikçe o anı yaşıyorsunuz. Değişen bir şey yok aynı gün. Zor acı, tarifi yok." diye konuştu.

"Bakıyorum hepsi aynı yaşta"

Şehit Piyade Er Erdal Şireci'nin kardeşi Leyla Hacıoğlu da "Muaf tutulmamız çok iyi oldu. Allah razı olsun İçişleri Bakanlığından. Zaten gelmemiz gerekiyordu. Bir tek bayramlarda gelebiliyoruz. Normalde çalıştığım için gelemiyorum. Kardeşim Siirt Eruh'ta 1996'da şehit oldu. Buraya geldiğimde üzüntülü hissediyorum. Bakıyorum hepsi aynı yaşta. Üzüntülüyüz." dedi.

Şehit Piyade Asteğmen Yılmaz Kağan'ın kardeşi Makbule Sarı da üzgün olduğunu ve kardeşi olmadan bir bayram daha geçirdiklerini kaydederek, "Bir kardeşimizdi. 1999'da Elazığ'da şehit oldu. Her bayram geliyoruz. Allah razı olsun devletimizden bizlere imkan tanıyor." diye konuştu.

Şırnak'ta şehit olan Tarık İnanlı'nın yeğeni Serap İnanlı da, amcasıyla gurur duyduğunu söyleyerek, "Gurur verici ancak bir yandan da acı verici. Her hafta, her bayram geliyorum. Buraya geldiğimde hüzünleniyorum ama gurur da duyuyorum." dedi.

Son dakika haber | Şehitlikte hüzünlü bayram arifesi
Son dakika haber | Şehitlikte hüzünlü bayram arifesi
Son dakika haber | Şehitlikte hüzünlü bayram arifesi
Son dakika haber | Şehitlikte hüzünlü bayram arifesi

Ramazan Bayramı, Edirnekapı, Bayram, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Şehitlikte hüzünlü bayram arifesi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'ın şarkılı göndermesine Fenerbahçe'den yanıt geldi: O gün alçaklarla beraber koşanları unutmayacağız Galatasaray'ın şarkılı göndermesine Fenerbahçe'den yanıt geldi: O gün alçaklarla beraber koşanları unutmayacağız Süleyman Yağcı, açık kalp ameliyatına alındı Süleyman Yağcı, açık kalp ameliyatına alındı 16 karısı ve 151 çocuğu olan adamın yeni hedefi: 100 eşten 1000 çocuk! 16 karısı ve 151 çocuğu olan adamın yeni hedefi: 100 eşten 1000 çocuk! Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şarkılı gönderme: Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şarkılı gönderme: Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz

Son Dakika Haberleri
13:32 Galatasaray'ın şarkılı göndermesine Fenerbahçe'den yanıt geldi: O gün alçaklarla beraber koşanları unutmayacağız
13:15 Süleyman Yağcı, açık kalp ameliyatına alındı
13:13 Türkiye bunu Doğu Akdeniz'de koz olarak kullanabilir! Fransızların iki yüzlülüğünü gözler önüne seren harita
13:13 16 karısı ve 151 çocuğu olan adamın yeni hedefi: 100 eşten 1000 çocuk!
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü!
12:19 Son Dakika: Çin aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi
12:18 Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şarkılı gönderme: Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden
12:10 Son Dakika: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda can kaybı 43'e, yaralı sayısı ise 296'ya çıktı
11:52 Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü
11:39 Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik
Çalıştığı marketten parasını ödemeyip evine güllaç ve ekmek götüren işçi, tazminatsız bir şekilde işten atıldı Çalıştığı marketten parasını ödemeyip evine güllaç ve ekmek götüren işçi, tazminatsız bir şekilde işten atıldı         
13:38
Gölge diye seçtiği kaldırımda servis beklerken araba çarptı! Talihsiz adam hayatını kaybetti Gölge diye seçtiği kaldırımda servis beklerken araba çarptı! Talihsiz adam hayatını kaybetti         
13:17
Türkiye bunu Doğu Akdeniz'de koz olarak kullanabilir! Fransızların iki yüzlülüğünü gözler önüne seren harita Türkiye bunu Doğu Akdeniz'de koz olarak kullanabilir! Fransızların iki yüzlülüğünü gözler önüne seren harita         
13:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü!         
12:57
Son Dakika: Çin aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi Son Dakika: Çin aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi         
12:19
Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar kontrolden çıktı! Gösterilerde can kaybı 42'ye yükseldi Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar kontrolden çıktı! Gösterilerde can kaybı 42'ye yükseldi         
12:17
2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı 2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı         
11:45
Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik         
11:39
Hem suçlu hem güçlü: Takside maskesiz çay içmeye çalıştı, sonrada şoförü tehdit etti! Hem suçlu hem güçlü: Takside maskesiz çay içmeye çalıştı, sonrada şoförü tehdit etti!         
11:10
Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı         
11:07
Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti         
11:00
Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok         
10:57
Koronavirüs salgını hiçe sayıldı! Ucuz tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular Koronavirüs salgını hiçe sayıldı! Ucuz tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular         
10:38
157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı! 157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı!         
09:35
Arda Turan'dan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın Arda Turan'dan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın "Bana sinir oluyor musun?" sorusuna güldüren cevap: Sen adamı çürütürsün         
09:27
13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor 13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor         
09:03
Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum         
08:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2021 13:47:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Şehitlikte hüzünlü bayram arifesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement