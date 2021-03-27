Şehitlikteki çalışmalara plaketli teşekkür - Son Dakika

Şehitlikteki çalışmalara plaketli teşekkür

27.03.2021 09:14

Şehitlikteki çalışmalara plaketli teşekkür Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şubesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıkları Müdürlüğü'nün şehit mezarları ve şehitliklere gösterdiği yoğun ilgi ve titizlikten dolayı Mezarlıklar Müdürü Ökkeş...

Şehitlikteki çalışmalara plaketli teşekkür

GAZİANTEP - Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şubesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıkları Müdürlüğü'nün şehit mezarları ve şehitliklere gösterdiği yoğun ilgi ve titizlikten dolayı Mezarlıklar Müdürü Ökkeş Zehiroğlu'na plaket vererek, teşekkür etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şubesi, şehitlikler ile şehit mezarlarına gösterdiği yoğun ilgi ve alakadan dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Ökkeş Zehiroğlu'na tüm şehit aileleri adına teşekkür belgesi verdi. Dernek Başkanı Cabbar Cücük ile Başkan Yardımcısı Adem Fakçı, Müdür Ökkeş Zehiroğlu'nu makamında ziyaret etti. Teşekkür belgesini ziyarette takdim eden Cabbar Cücük ile Adem Fakçı, Zehiroğlu'na el yapımı kıl testere çalışması bir tablo hediye etti. Ziyarette Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Şehit ve Gazi Birimi yetkilileri de bulundu.

"Şehitlerin manevi hatıralarına titizlikle sahip çıkılıyor"

Ziyarette mezarlıklar Müdürü Zehiroğlu'nun şehit mezarlarına ve şehitliklere özenle baktığını dile getiren Cücük, şehitlerin manevi hatıralarına titizlikle sahip çıkıldığı için çok teşekkür etti. Zehiroğlu'nun bu titiz çalışmasına teşekkür etme adına ona bir belge takdim etme kararı aldıklarını söyleyen Cücük, "Şehit mezarları ve şehitlikler bizim için çok önemlidir. Allah razı olsun. Biz bu konuda hiç sıkıntı yaşamıyoruz. Ne talep edersek hemen yapılıyor. Müdürlük'e her zaman ulaşabiliyoruz. Bizlere bir telefon kadar yakınlar. Mezarlıklar Müdürlüğüne ve müdür beye çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Müdür Ökkeş Zehiroğlu ise Gaziantep Valisi Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in önderliğinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Şehitler ve şehitlikler bizim en hassas noktamızdır. Biz yaşadığımız müddetçe onların manevi hatıralarına sahip çıkacağız. Bu konuda hiçbir zaman gayretimizi eksik etmeyeceğiz. Yeni düzenlemeler ile şehitliklerimizi daha güzel görünümlü hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Şehitlikteki çalışmalara plaketli teşekkür
Şehitlikteki çalışmalara plaketli teşekkür
Şehitlikteki çalışmalara plaketli teşekkür
Şehitlikteki çalışmalara plaketli teşekkür
Şehitlikteki çalışmalara plaketli teşekkür
Şehitlikteki çalışmalara plaketli teşekkür

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Türkiye, Şehit, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şehitlikteki çalışmalara plaketli teşekkür - Son Dakika


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