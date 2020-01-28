Şehitlikteki yazım hatasına düzeltme geliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehitlikteki yazım hatasına düzeltme geliyor - Son Dakika

Şehitlikteki yazım hatasına düzeltme geliyor

6 saat önce

Erzurum Karskapı Şehitliği'nde bulunan anıttaki yazım ve ifade yanlışlığına Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi tarafından düzeltme yapılacağına dair bir açıklama geldi.

Şehitlikteki yazım hatasına düzeltme geliyor, System.String[]

Erzurum Karskapı Şehitliği'nde bulunan anıttaki yazım ve ifade yanlışlığına Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi tarafından düzeltme yapılacağına dair bir açıklama geldi.


Daha önce TDED (Türkiye Dil ve Edebiyatı Derneği) Erzurum Şubesi tarafından da gündeme getirilen olumsuz tablonun giderilmesi için proje hazırlandı. Konunun TDED Erzurum üyelerinden Nihat Kılıçoğulları tarafından ortaya çıkarıldığını vurgulayan TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, "Derneğimiz konunun takipçisi oldu ve anıttaki yazım hatalarının giderilmesi noktasında gerekli adımların atılması istendi. Anıt kitabelerinde, görselin parçası olan anıtsal yazılarda kelimeler hecelere ayrılmış. Anıt ve tabelalarda hece bölmesi olmaz, heceler ayrılmaz. En önemlisi İstiklal Marşı'nın "Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet!" mısrası "Hakkıdır hür yaşamış milletimin istiklal!" şeklinde yanlış yazılmış. Bunları kabul etmek mümkün değil. Bu hataların şehitlik gibi hepimizin ortak değeri olan bir mekanda gelecek nesillere kadar taşınacak olması da hepimizin vicdanını sızlatır." dedi.


CİMER'den anıt için açıklama geldi


Konuya yetkililerin duyarsız kalmadığını ifade eden Başkan Ertaş, "Söz konusu anıtın tescilli olması nedeniyle bir takım izinler gerekiyordu. CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) tarafından yapılan açıklama ile bu süreçlerin tamamlandığını anlıyoruz. CİMER, derneğimizin üyesi Nihat Kılıçoğulları'na gönderdiği cevapta; 'Karskapı Şehitliği Kültür Varlığı Koruma Alanı kapsamında olduğu için gerekli izin başvuruları yapılarak projelendirme aşamasına geçilip dilekçenize konu yanlış yazım düzeltilecektir.' denilmektedir. TDED Erzurum Şubesi olarak konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu tarz hassasiyetler dilimizin korunması ve en başta da ecdadımıza hürmet anlamında kıymetlidir. Konunun gündeme gelmesi ve düzeltilmesi aşamalarında emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu. - ERZURUM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:21 Kaynak: İHA
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