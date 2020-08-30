Şehitlikten Spil'in zirvesine şehit toprağı - Son Dakika

Şehitlikten Spil'in zirvesine şehit toprağı

-Zafer Bayramının anısına zirveye Türk Bayrağı diktiler

-Şehitlikten aldıkları toprağı Spil Dağının zirvesine bıraktılar

-Manisalı dağcılar 1430 metrelik zirveye tırmanıp hem yanlarında getirdikleri şehit toprağını zirveye bıraktı hem de dev Türk bayrağını değiştirdi

MANİSA - Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yılı anısına Anemon Dağcılık tarafından 'Şehitlikten zirveye şehit toprağı' tırmanışı gerçekleştirildi. 5 kişilik bir ekiple başlayan tırmanış zirvede 6 kişiyle tamamlanırken, şehitlikten getirilen toprak Spil Dağının Bayraktepe zirvesine bırakıldı. Zirve tırmanışını gerçekleştiren ekip ayrıca Spil Dağı Milli Parklar Müdürlüğü tarafından temin edilen dev Türk Bayrağını eskiyen bayrağın yerine göndere çekti.

30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yılı Manisa'da zirve tırmanışı ile kutlandı. Manisa Anemon Dağcılık Topluluğunun 5 dağcısı Manisa Hükümet Konağı önünde sabah 04.30'da toplanarak önce Manisa Garnizon Şehitliğindeki 4 şehit mezarından ardından Çatal Mezarlığındaki İstiklal Savaşı Gazisi olan ve Manisa Tarzanı olarak bilinen Ahmet Bedevi'nin toprak alarak Alaybey Su Depolarının üstünden Armutsuyu patikasını takip ederek, Spil Klasik Önduvar rotasından 1430 rakımlı Spil Bayraktepe'ye 5 buçuk saat sonra ulaştı. 1430 metrelik zirveye çıkan dağcıları Anıttepe mevkiinde Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Turgay Duyar, Manisa Spil Dağı Milli Parklar Müdürlüğü tarafından temin edilen dev Türk Bayrağı ile karşıladı. Eski bayrak yenisiyle değiştirilirken İstiklal Savaşı Gazisi ve Manisa Tarzanı olarak bilinen Ahmet Bedevi'nin mezarından ve şehit mezarlarından alınan toprak zirveye bırakıldı. Spil Dağı Milli Parklar Müdürlüğü tarafından temin edilen ve Manisa'nın her yerinden görülebilen 3 metrelik dev Türk bayrağı da eskiyen bayrakla değiştirilerek şehitler için dua edildi.

Düzenledikleri etkinlik hakkında açıklamada bulunan Manisa Anemon Dağcılık Başkanı Yavuz Alnıak, "Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Daha önceden planladığımız etkinlikte sabah 04.30'da Manisa Valiliği önünde 5 kişi olarak buluştuk. Manisa Garnizon Şehitliğine giderek oradaki 4 şehit mezarından toprak aldık. Daha sonra Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi'nin istiklal Savaşı Gazisi olması ve Spil aşığı olması nedeniyle onun da mezarından toprak alarak 110 rakımlı şehitlikten 5 buçuk saatte 1430 rakımlı bayrak direğinin olduğu alana sağ salim beraberimizdeki kutsal emanetlerle geldik. Direkteki bayrak küçüktü. Büyük bayrak taktık. Bayraktan sonra şehitlerimizin topraklarını Manisa'nın Spil zirvesiyle buluşturduk. Böylece İstiklal Savaşı şehit ve gazilerimizin ve Cumhuriyetimizin şehitlerinin ruhunu bir şekilde şad etmiş olduk. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bu bizim 5. şehit toprağı etkinliğimiz oldu." dedi.

Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Turgay Duyar, "Biz de böylesine önemli bir organizasyonda yer aldığımız için gurur duyduk. Cumhuriyete giden yolda kazanılan Zafer Bayramının ne denli önemli olduğunu yeni nesillere aktarmanın gayreti içindeyiz." diye konuştu.