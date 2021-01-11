Şehitlioğlu Mahallesi'nin çehresi MASKİ ile değişti - Son Dakika

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Kula'nın Şehitlioğlu Mahallesi'nde 30 kilometre içme suyu ve 7 kilometre kanalizasyon hattı çalışmasını tamamladı. 40 bin metrekarelik üstyapı çalışmasını da noktalayan MASKİ, Şehitlioğlu Mahallesi'nin çehresini değiştirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, hayata geçirdiği altyapı projeleri ile mahallelerin ihtiyaçlarına çözüm üretiyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 154 Mahalle Projesi ile Kula'nın Şehitlioğlu Mahallesi'nde de altyapı çalışmaları tamamlandı. Ekipler, 30 kilometre içme suyu ve 7 kilometre kanalizasyon hattını sağlıklı hale getirdi. Tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından 40 bin metrekare kilit parke döşeme çalışmaları da tamamlanarak mahallelinin hizmetine sunuldu.

"Mahallemiz MASKİ ile nefes alıyor"

Şehitlioğlu Mahalle Muhtarı Muslu Kazak, tamamlanan çalışmalar ile ilgili teşekkürlerini ileterek, "Mahallemizde şu ana kadar içme suyu ve kanalizasyon döşeme işlemleri geçtiğimiz haftalarda tamamlanıp üstyapıya geçilmişti. Çok şükür MASKİ ekiplerimiz kısa sürede yürüttükleri özverili çalışma ile üstyapı işini de tamamlandı. Yapılan çalışmalar sayesinde vatandaşlarımız rahat nefes alacaklar. Sağlıklı altyapıya kavuştuk. Büyükşehir olduktan sonra o kadar rahatladık ki ne zaman telefon etsek ekipler anında çözüm üretiyor. Her zaman bizlere bir telefon kadar yakın olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu. - MANİSA