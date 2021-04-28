Sehlikzade Çiftliği'nde, Ermeni çetelerin Çukurova'daki katliamları belgelerle anlatılıyor - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesindeki Sehlikzade Hasan Efendi Çiftliği'nde, Ermeni çetelerin Kurtuluş Savaşı öncesindeki yıllarda Çukurova'da yaptığı katliamlar belge ve fotoğraflarıyla ziyaretçilere sunuluyor.

Çukurova'da, Kuvayımilliye'nin önemli isimlerinden Sehlikzade Hasan Efendi'nin torunları Cemal ve Kemal Selekoğlu, dedelerinden kalma belge ve fotoğrafları, Sehlikzade Hasan Efendi Çiftliği'nde sergiliyor.

Kemal Selekoğlu, gazetecilere, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Biden'ın açıklamalarının gerçekleri yansıtmadığını belirten Selekoğlu, o dönemde Ermeni çetelerin katliam yaptığını belgeleriyle ortaya koyduklarını söyledi.

Selekoğlu, Çukurova'yı Fransız birliklerinin işgal etmesiyle Ermeni çetelerin katliam ve işkencelere başladığını aktararak, şunları kaydetti:

"1920'de dedem, Osmanlı Nazırına bir telgraf çekiyor. Telgrafında, 'Burada insanlar boğazlanıyor. Telgraf telleri kesiliyor, bölgeye acil müdahale edilmeli' diyor. Fransa'nın bu bölgeyi işgaliyle Ermeni çeteler katliam yapmaya başlıyor. Köylerde özellikle Türk ve Müslümanlara akıl almaz işkencelerde bulunuyorlar. Bu yaşananların hepsi hem belge hem de fotoğraflarla kanıtlanmış olarak elimizde mevcut. Bizim Ermenilerle hiçbir sorunumuz yoktu. ABD, İngiltere, Rusya ve Fransa'nın kışkırtmalarıyla iki toplum birbirine girdi. Şimdi aynı güçler yeniden kurguluyor oyunu. Amaç Türkleri suçlu düşürmeye çalışmak. Fransız işgaliyle Ermeniler bu bölgede çok şiddetli katliamlar yaptılar. Dedemin büyük amcasının eşi, çocuğu ve torunu Ermeni çetelerce hunharca katledildi."