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Şehmus Günaydın'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
6 saat önce
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşı ile destek verdiğini söyledi.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşı ile destek verdiğini söyledi.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu milli birlik ve dayanışma kampanyasına ben de 1 aylık maaşımla destek veriyorum" dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 09:39 Kaynak: İHA
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