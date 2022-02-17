Üye Girişi
Sehpa demirine sıkışan minik Eslem'i itfaiye kurtardı - Son Dakika

Sehpa demirine sıkışan minik Eslem'i itfaiye kurtardı

17.02.2022 09:06

Sehpa demirine sıkışan minik Eslem'i itfaiye kurtardı Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde oyun oynarken sehpa demirine sıkışan küçük çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Sehpa demirine sıkışan minik Eslem'i itfaiye kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde oyun oynarken sehpa demirine sıkışan küçük çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Akse Mahallesi 527 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 buçuk yaşındaki Eslem Topçu, sitenin bahçesinde oyun oynadığı sırada demir sehpanın üzerine çıkmak istedi. Daha sonra demirin içine düşen minik Eslem, sehpa içinde sıkıştı. Kızın demire sıkıştığını fark eden komşular, minik kızı sıkıştığı yerden çıkaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, Eslem'in sıkıştığı demiri keserek minik kızı oradan kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise bir problem olup olmadığını görmek için minik Eslem'i muayene etti.

Olayı duyup kızı için endişelenerek bir hışımla evine gelen baba Burhan Topçu, kızını sağlıklı bir şekilde karşısında görünce rahat bir nefes aldı. Durumu anlatan Topçu, "Biz işteyken bu demirin içine girmiş, sıkışmış. Sağ olsun komşular aramış itfaiyeyi, ambulansı. Gelmişler, çıkarmışlar. Ben de yeni geldim. Bu mutfaktaki fiskos sehpa, üstünü sabah kırmışlar. Ondan sonra da oynarken araya sıkışmışlar. Herhangi bir şeyi yok, hastaneye gitmesine de gerek kalmadı. İtfaiye çıkardı" dedi.

Minik Eslem ise bir daha yaramazlık yapıp sehpa üzerine çıkmayacağını söyledi.

Sehpa demirine sıkışan minik Eslem'i itfaiye kurtardı
Sehpa demirine sıkışan minik Eslem'i itfaiye kurtardı
Sehpa demirine sıkışan minik Eslem'i itfaiye kurtardı

YORUMLAR
500

Çayırova, oyunlar, Kocaeli, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sehpa demirine sıkışan minik Eslem'i itfaiye kurtardı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
08:43 Barış Pınarı harekatını parola yaptılar ve ünlü sosyolog Nilüfer Narlı'yı böyle dolandırdılar
08:37 Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Gözler saat 14:00'a kilitlendi
08:34 Bergüzar Korel korkuttu! Koronavirüs testi pozitif çıktı
08:16 3600 ek gösterge genişliyor! Hangi meslekler dahil edildi, ne kadar ücret alacaklar? İşte detaylar
08:09 Fransa'da Cumhurbaşkanı adayından Öcalan paylaşımı geldi: Barış için serbest bırakılmalı
08:08 16 yaşında boğazı kesilerek öldürülmüştü! İşte Sıla Şentürk cinayetinin nedeni
08:06 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 17 Şubat güncel altın fiyatları
07:56 Bugün hava nasıl olacak: Yurt genelinde yağış yok? İşte bölgelerimize göre hava durumu
07:53 Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 17 Şubat güncel döviz kuru
07:48 ABD iddialarını sürdürüyor: Askerleri geri çekmediler aksine sınıra ilave 7 bin asker daha gönderildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 09:12:18. #1.12#
SON DAKİKA: Sehpa demirine sıkışan minik Eslem'i itfaiye kurtardı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement