Sehpanın kenarına tutunarak yürümeye çalışırken düşen bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sehpanın kenarına tutunarak yürümeye çalışırken düşen bebek hayatını kaybetti

22.04.2022 09:27
Sehpanın kenarına tutunarak yürümeye çalışırken düşen bebek hayatını kaybetti

Amasya'da sehpanın kenarını tutarak yürümeye çalışırken düşerek yaralanan 14 aylık bebek Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Amasya'da sehpanın kenarını tutarak yürümeye çalışırken düşerek yaralanan 14 aylık bebek Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Amasya'nın Hamamözü ilçesinde 5 ay önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olay tarihinde 9 aylık olan Bedirhan Efe D., evlerinde sehpanın kenarını tutunarak yürümek istedi. Bu sırada aniden kafa üstü düşerek yaralanan bebek, ailesi tarafından önce Hamamözü Devlet Hastanesine kaldırıldığı, ilk müdahalesinin ardından da Merzifon Devlet Hastanesine sevk edildi.

Merzifon Devlet Hastanesinden de önceki gün Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Bedirhan bebek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Hamamözü, Samsun, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sehpanın kenarına tutunarak yürümeye çalışırken düşen bebek hayatını kaybetti - Son Dakika


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