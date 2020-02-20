Şehr-i Kadim Aziziye 16. sayısı yayınlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehr-i Kadim Aziziye 16. sayısı yayınlandı - Son Dakika

Şehr-i Kadim Aziziye 16. sayısı yayınlandı

7 saat önce

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın ilk göreve geldiği dönemde yayın hayatına başlayan Şehr-i Kadim Aziziye dergisi 16. sayısı yayınlandı.

Şehr-i Kadim Aziziye 16. sayısı yayınlandı, System.String[]

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın ilk göreve geldiği dönemde yayın hayatına başlayan Şehr-i Kadim Aziziye dergisi 16. sayısı yayınlandı. Erzurum'un kültürüne ışık tutan dergide 'Erzurum düşerse Anadolu düşer' başlığı altında şehrin en önemli tarihi yapıtlarından biri olan Üç Kümbetler resmi yer aldı. Bu yıl 5. Yılını dolduran ve Edebiyat, tarih, kültür ve sanat konularının ağırlık kazandığı dergide şehrin önde gelen isimlerinin yazıları yer alıyor. Aziziye tabyalarında yazılan destan olarak bilinen 93 Harbi ve yine kurtuluş mücadelesinin eşsiz kahramanlarından Nenehatun'un anlatıldığı dergide Erzurum'un son döneme damgasını vurmuş İslam alimlerinden İsmail Fakirullah Bilgin ve Veli Velioğlu'nun da hayat hikayesini bulmak mümkün.


Şehr-i Kadim Aziziye Dergisi'nde en dikkat çeken özelliklerden birisi de Erzurum içerikli fotoğrafların yoğun olarak kullanıldığı görülüyor. Gazeteci Nihat Kılıçoğulları ve fotoğraf sanatçısı İlteriş Bülent Aydın'ın, 'Erzurum'u fotoğraflayanlar' bölümünde birbirinden güzel görsellikleriyle anlam katan fotoğrafları okuyucuların beğenilerini artıracak gibi görünüyor.


Üç aylık dönemler halinde yayınlanan ve ücretsiz olarak dağıtılan dergiyle ilgili değerlendirme yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Aziziye ilçemizde yeniden bir ihya ve inşa ederken yaptığımız imar çalışmaları ne kadar önemliyse geçmiş tarih ve kültürümüze ait birikimimizde o kadar önemlidir. Çünkü hiçbir toplumun geleceği geçmişinden bağımsız olarak planlanamaz. Planlanırsa da başarılı olunamaz. Milletimizin inşa ettiği Erzurum'un ve bu şehirdeki medeniyetin birikimleri bizim için öncelik taşımaktadır ve geleceğin şehirlerini biçimlendirirken bunlara dayanmak zorundayız" dedi. - ERZURUM

Muhammed Cevdet Orhan, Edebiyat, Erzurum, Aziziye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Eşinin arkadaşıyım" deyip evine çağırdığı kadına cinsel saldırıda bulunan adamın cezası düşürüldü 11 gündür her yerde aranan kayıp Didem'in cansız bedeni bulundu Son dakika: "Türkiye Suriye'den ne zaman çıkacak?" sorusuna Bakan Akar madde madde yanıt verdi Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: Rusya ile karşı karşıya gelme niyetimiz yok

Son Dakika Haberleri
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 22:49:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehr-i Kadim Aziziye 16. sayısı yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]