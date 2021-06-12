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Şehr-İ Nuh Bisiklet Festivali Başladı - Son Dakika

Şehr-İ Nuh Bisiklet Festivali Başladı

12.06.2021 01:22
Şehr-İ Nuh Bisiklet Festivali Başladı, System.String[]

Şehr-i Nuh Bisiklet Festivali başladı.

Şehr-i Nuh Bisiklet Festivali başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığımızın himayesinde, Şırnak Valiliği ve Şırnak Belediyesi'nin destekleriyle Gençlik Merkezi Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübü koordinasyonunda Uludere ve Beytüşşabap Belediyelerinin katkılarıyla 11-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Şehr-i Nuh Bisiklet Festivali'nin startı Valimiz Ali Hamza Pehlivan tarafından verildi.

Ülkemizin 14 İlinden 225 sporcunun katılımı ile gerçekleşen, İsveç'ten de bir bisikletçinin katıldığı festival için başlangıç noktası olan Cumhuriyet Meydanında düzenlenen açılış programında Vali Pehlivan ve Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, birer konuşma gerçekleştirerek düzenlenen festivalden duydukları memnuniyeti dile getirdi, festivale iştirak eden bisikletçilere başarılar diledi.

Vali Pehlivan,

"Öncelikle ülkemizin 14 İlinden ve İsveç'ten İlimize gelen, bisiklet sporuna gönül veren sporcular, İlimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nam-ı diğer Şehr-i Nuh, Şırnak İlimizde sizleri ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Bugün bisiklet festivalini gerçekleştiriyoruz. İlimizde bir ilk niteliği taşıyor. Çok şükür, her geçen gün çok daha güvenli, çok daha huzurlu bir hale gelen, huzur iklimini yakalayan Şırnak İlimizde kültür alanında, spor alanında da faaliyetler giderek artıyor. Bugünle birlikte 3 gün devam edecek olan festivalle bunun güzel bir örneğini, hep birlikte vermiş oluyoruz. Bize düşen ortamı sağlamaktır. Bu ortamlar sizlerin katılımıyla kıymetleniyor. Bu sayede Şırnak, adeta pedalları çevirmeye devam ediyor. Bu pedallar iyiliğe, aydınlık ve güzel yarınlara doğru çevriliyor. Bugün sizler bu etkinlik vesilesiyle bu sürece katkıda bulunuyorsunuz. Bu ortamın sağlanması hususunda yıllar içerisinde verilen mücadeleler var elbet. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarına, bakanlıklarımıza, güvenlik birimlerimize bu vesileyle bir kere daha saygı ve şükranlarımızı sunuyorum. İnşallah bu ve benzeri etkinlikleri arttırarak devam ettireceğiz. Yeter ki siz spora gönül vermiş kardeşlerimizin ilgisi devam etsin. Bu faaliyetlerin de artarak devam etmesine büyük katkısı olacaktır. Bir yıl içerisinde bu festivalle birlikte dört ulusal etkinlik gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki aylarda ve yıllarda bu etkinlikleri arttırarak sürdüreceğiz. İlginize teşekkür ediyorum. İsveç'ten ve ülkemizin çeşitli şehirlerinden gelerek aramızda olan sporcularımız, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah katılan İllerin de sporcuların sayısı da artacak. Bu ilgi bütün Şırnaklı hemşehrilerimizi, hepimizi ziyadesiyle mutlu ediyor.

Bu vesileyle bu etkinlikleri hayata geçirmemizde katkısı olan başta Gençlik ve Spor Bakanımıza, İlimizde Belediye Başkanımızın şahsında Şırnak Belediyemize, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve Gençlik Merkezimize, özellikle Gençlik Merkezimiz bünyesinde faaliyet gösteren Sağlıklı Yaşam ve Spor Derneğine, Doğa Sporları Derneğine, yol boyunca uğrayacağınız Uludere, Beytüşşebap ve Şenoba Belediyelerimize teşekkür ediyorum. Gelecek etkinliklerde tekrar görüşmek üzere. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. " dedi.

Konuşmalarının ardından Vali Pehlivan, ve Başkan Yarka, beraberindekilerle birlikte başlangıç düdüğünü çalarak Şehr-i Nuh Bisiklet Festivalinin startını verdi, sporcular Cumhuriyet Meydanından ilk durak olan Balveren Beldesine doğru yola çıktı.

Programa Vali Pehlivan ile birlikte Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, MHP İl Başkanı Halil Tatar, Kurum Müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, bisiklet sporcuları ve vatandaşlar katıldı.

Gençlik Merkezi Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübü bünyesinde gerçekleştirilecek olan festivalin ilk durağı Balveren Beldesi, İkinci durağı Şenoba Beldesi olacak. Şenoba Beldesinde bir günlük konaklamanın ardından, ertesi gün Yemişli Köyüne doğru hareket edecek, Yemişli Köyünde bir gece konaklama olacak. Son gün Beytüşşebap İlçemize doğru hareket edilecek ve Beytüşşebap İlçemizde konaklama ile birlikte festival son bulacak.

Şehr-İ Nuh Bisiklet Festivali Başladı

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Şehr-İ Nuh Bisiklet Festivali Başladı - Son Dakika


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