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"Şehr-i Nuh Bisiklet Festivali" Şırnak'ta başladı - Son Dakika

"Şehr-i Nuh Bisiklet Festivali" Şırnak'ta başladı

11.06.2021 14:09

Şırnak'ta düzenlenen Şehr-i Nuh Bisiklet Festivali" başladı.

Şırnak'ta düzenlenen Şehr-i Nuh Bisiklet Festivali" başladı.

Valilik ile Şırnak, Uludere ve Beytüşşebap belediyelerinin desteğiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonunda gerçekleştirilen, 3 gün sürecek etkinliğe 14 ilden 225 sporcu katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen festivalin açılış töreninde konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, her geçen gün daha güvenli hale gelen, huzuru yakalayan kentte spor faaliyetlerinin de arttığını söyledi.

Üç gün sürecek festivalde 14 ilden 225 sporcuyu ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Pehlivan, "Yıllar içerisinde verilen mücadeleler var. Bu ortamın sağlanması hususunda Sayın Cumhurbaşkanımıza, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarına, bakanlıklarımıza, güvenlik birimlerimize bu vesileyle bir kere daha saygı ve şükranlarımızı sunuyorum. İnşallah bu ve benzeri etkinlikleri artırarak, devam ettireceğiz. Yeterki sporcularımızın, spora gönül vermiş kardeşlerimizin ilgisi devam etsin. Bu, faaliyetlerin artarak devam etmesine büyük katkı sağlayacak." dedi.

Pehlivan, kentin son 2 yılda 4 ulusal etkinliğe ev sahipliği yaptığını dile getirerek, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da son 2 yılda yamaç paraşütü, rafting, tenis gibi güzel etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını, bundan sonra düzenlenecek etkinliklere de belediye olarak destek vereceklerini belirtti.

Yarka, "Sadece bunlarla da yetinmeyeceğiz. Allah nasip ederse temmuzun ilk haftasında 1500 sporcunun katılımıyla kick boks turnuvası yapılacak. 35 yıldır özlemle beklediğimiz etkinlikler devam edecek. Bundan sonra da uluslararası etkinlikler yapacağız." diye konuştu.

"Şırnak artık huzur şehri haline geldi"

Kırşehir'den festivale katılan Oktay Başköy, Şırnak'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Buraya kent insanıyla kardeşliği, dostluğu paylaşmaya geldim. Festivali düzenleyen, emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Adıyaman'dan gelen Fadıl Atik ise ilk defa geldiği kentte çok güzel karşılandığını dile getirdi.

Atik, "Şırnak daha önce olumsuz olaylarla anılıyordu, son yıllarda ise yapılan etkinlik ve çalışmalarla anılıyor. Şırnak artık huzur şehri haline geldi. Bu da bizim gibi sporcuları buraya gelmeye sevk etti. Bir daha ki sefere daha büyük bir kafile ile gelmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sporcular Şırnak- Şenoba arasındaki 40 kilometrelik parkurda pedal çevirmeye başladı.

Festivalin ikinci gününde 80 kilometrelik Şenoba-Yemişli, son günü ise 120 kilometrelik Yemişli-Beytüşşebap etabı gerçekleştirilecek.

Festivalin açılışına, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve sporcular katıldı.

Bisiklet Festivali, Beytüşşebap, Cumhuriyet, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Şehr-i Nuh Bisiklet Festivali' Şırnak'ta başladı - Son Dakika


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