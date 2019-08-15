Son Dakika Haberleri: Şehrazat, Bodrum'da perde açtı
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Şehrazat, Bodrum'da perde açtı

45 dakika önce

Devlet Opera Balesi Genel Müdürlüğünce Bodrum Kalesi kuzey hendeğinde düzenlenen festivalde, Antalya Devlet Opera ve Balesi gösteri sundu.

Şehrazat, Bodrum'da perde açtı, System.String[]
Devlet Opera Balesi Genel Müdürlüğünce Bodrum Kalesi kuzey hendeğinde düzenlenen festivalde, Antalya Devlet Opera ve Balesi gösteri sundu.

Armağan Davran'ın libretto ve koreografisi ile Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen ve iki perdeden oluşan eserde, Sultan Şah Levend'in oğlu Behram ile şehrin ünlü tüccarı Mahmud'un kızı Zühre'nin aşkları ve bu aşka mani olmak isteyen Vezir Ebubekir'in güzel kızı Zahara'nın ölümcül planı anlatılıyor.  Yaklaşık 2 saat süren gösteriyi çok sayıda sanatsever ilgiyle izledi.

Festival, 17 Ağustos'ta Aida Gomez Dans Topluluğu'nun "Carmen" adlı gösterisiyle devam edecek.
Antalya, Behram, Bodrum, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:42 
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