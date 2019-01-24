Şehrazat En Kıymetli Şarkısını Orka Orkestra'sına Verdi!
31 dakika önce
Orka Orkestrası'nın şefi Özgür Ordulu Türkiye'nin en önemli söz yazarları ve bestecisi Şehrazat ile el sıkıştı.
En son Günay sahnedeki başarılı performanslarıyla adından söz ettiren orkestra bahar aylarında sürpriz bir cover ile müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şehrazat'la el sıkıştığı şarkı için açıklama yapan Özgür Ordulu "Yeni coverımız çok iddialı olacak. Bu seneye damga vuracağız. Şarkı için çalışmalara başladık ve bu yaz bizim şarkılarımız dinlenecek" dedi.
Orka Orkesrası, ocak ayı süresince Günay Restorantta sevenleriyle buluşmaya devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:37 Kaynak: Bültenler
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