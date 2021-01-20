Şehre değer katan personele ödül - Son Dakika

Şehre değer katan personele ödül

20.01.2021 16:11

- Şehre değer katan personele ödül Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye hizmetlerinin ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik kurum personelinin başvurusuna açık olarak düzenlenen 'Neden Daha İyi Olmasın?

- Şehre değer katan personele ödül

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye hizmetlerinin ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik kurum personelinin başvurusuna açık olarak düzenlenen 'Neden Daha İyi Olmasın?' fikir yarışmasının ikinci etabı tamamlandı. 5 başvurunun ödül almaya hak kazandığı yarışmada, proje sahipleri Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından ödüllendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin daha hizmet amacıyla iyileştirme önerilerini almak, hizmetlerde maliyet ve süre verimliliğini, vatandaş memnuniyetini arttırmak amacıyla düzenlediği 'Neden Daha İyi Olmasın?' isimli iyileştirme fikir yarışmasının 2. dönemi sona erdi. Sadece Büyükşehir Belediyesi, bağlı şirket ve kuruluş çalışanlarının başvurusuna açık olan yarışmaya, 119 başvuru yapıldı. 11 fikir önerisi ön değerlendirmeyi geçerken, 5 başvuru ödül almaya hak kazandı. Nihai değerlendirmeyi geçen projelerin sahipleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a çalışmaları hakkında sunum yaptı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanı Cüneyt Taşkesen'in de yer aldığı toplantıda, projeler hakkında personel tarafından teknik detaylar anlatıldı.

"Hedef verimliliği arttırmak"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Neden daha iyi olmasın' diyerek çalışan personelin fikir ve önerilerine başvurduklarını söyledi. Katılımcı personelden Büyükşehir Belediyesi'nin mevzuat kapsamında görev sahasına giren konularda, mevcut iş ve işlemlerde iyileştirme projeleri beklendiğini belirten Başkan Alinur Aktaş, yıl boyunca açık olan yarışmada belirli dönemlerde başvurular değerlendirilerek ödüllendirme yapıldığını dile getirdi. Yarışmanın ikinci döneminin 21 Mayıs 2020'de başladığını ve 30 Eylül 2020'de sona erdiğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Yarışmaya personelimizden 119 başvuru gerçekleşti. 11 fikir önerisi ön değerlendirmeyi geçti. 5 başvuru ödül almaya hak kazandı. Ödül almaya hak kazanan personelimizi tebrik ediyorum. Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü'nden Galip Gezer 3 projesiyle yarışmada derece elde etti. 'Ümitalan imar planı değişikliği projesi', 'İl ormanı projesi' ve 'Medeniyet çınarı gönül projesi'. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nden Burcu Aras ise 'Soğutma ceketli dalgıç pompalar ile gömme depoların kullanım hacimlerini artırma' projesi ile Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü'nden İbrahim Eken de 'Kamulaştırmasız el atma davalarında tazminattan kurtulma' projesiyle derece elde etti. Yarışmaya katılan ve derece elde eden personelimizi tebrik ediyorum. Hem kurumumuzun verimliliğini arttırmak hem de Bursa'nın katma değerini yükseltmek adına yarışmayı hayata geçirdik. Amacımıza da ulaştığımızı görüyorum" dedi.

"Yarışma yıl boyunca açık"

Yıl boyunca açık olan yarışmada, başvurular www.nedendahaiyiolmasin.bursa.bel.tr web sayfası üzerinden online başvuru şeklinde yapılıyor. veya web sayfasında bulunan başvuru formu indirilerek, bilgiler doldurulup Arge Şube Müdürlüğü'ne sisteme girilmesi için elden teslim edilerek yapılıyor.

Şehre değer katan personele ödül
Şehre değer katan personele ödül
Şehre değer katan personele ödül
Şehre değer katan personele ödül

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehre değer katan personele ödül - Son Dakika


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