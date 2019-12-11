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Şehre domuz indi

6 saat önce

Adana'da aç kaldığı tahmin edilen bir yaban domuzu, şehre indi.

Adana'da aç kaldığı tahmin edilen bir yaban domuzu, şehre indi.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda bir domuz olduğunu görenler durumu polise bildirdi.

Ardından çevredekilerin bir süre kovaladığı domuz, Güzelyalı Mahallesi 81188 Sokak'ta bir apartmanın otoparkındaki araçların arasına gizlendi.

Olay yerine gelen ve vatandaşlara zarar görmemeleri için uyarılarda bulunan polis, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Bu sırada mahalle sakinleri de domuzun kaçmaması için otoparkın giriş çıkışında önlem aldı.

Olay yerine gelen doğa koruma yetkilisi, hayvanın saldırgan olduğunu belirterek çevredekilerin uzaklaşmasını istedi.

Ekipler ve mahalleli tarafından yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından kontrollü bir şekilde bulunduğu yerden çıkması sağlanan yaban domuzu, daha sonra arazide gözden kayboldu.

Domuzu görünce durumu polise bildiren Barış Çakı, gazetecilere, "İlk gördüğümde köpek zannettim. Sonra dikkatli bakınca domuz olduğunu fark ettim. Sabah saatlerinde çocuklar okula gidiyor. Onlara da zarar verebilir düşüncesiyle polisi aradım." dedi.

Şehre domuz indi

Güzelyalı Mahallesi, Çukurova, Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:08 Kaynak: AA
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