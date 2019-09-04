Son Dakika Haberleri: Şehre döndüğünüzde okul çantanız 17 Burda'da
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Şehre döndüğünüzde okul çantanız 17 Burda'da

2 saat önce

Çanakkale'de Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), 4-6 Eylül tarihleri arasında düzenlediği "şehre dönüş" kampanyası ile minik ziyaretçilerine okul çantası hediye ediyor.

Şehre döndüğünüzde okul çantanız 17 Burda'da, System.String[]

Çanakkale'de Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), 4-6 Eylül tarihleri arasında düzenlediği "şehre dönüş" kampanyası ile minik ziyaretçilerine okul çantası hediye ediyor.


4-5-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampanya kapsamında Esas 17 Burda AVM'deki mağazalardan kampanya süresince aynı gün içinde toplam 300 lira ve üzeri tutarında alışveriş yapan ziyaretçiler, okul çantasının sahibi oluyor. 300 adet stok ile sınırlı kampanyada alışveriş yapan ziyaretçiler, fatura ya da fişleriyle birlikte danışma noktasına başvuru yaparak kampanyaya katılmaya hak kazanacaklar. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:47 Kaynak: İHA
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