Zonguldak'a HES koduyla giriş denetimleri başladı - Son Dakika

Zonguldak'a HES koduyla giriş denetimleri başladı

12.11.2020 12:41

Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il dışından gelenlerin Hayat Eve Sığar (HES) koduyla kente girişine izin verilmesine ilişkin denetimler başladı.

Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il dışından gelenlerin Hayat Eve Sığar (HES) koduyla kente girişine izin verilmesine ilişkin denetimler başladı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda Alaplı, Çaycuma, Gökçebey ve Devrek ilçelerine girişlerde polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrol noktaları oluşturuldu.

Dubalarla ve bariyerlerle yolun bir bölümünü kapatan ekipler, vatandaşların kimliklerinin yanı sıra HES kodu kontrolü yapıyor. Ateşi ölçülen vatandaşların ellerine kolonya dökülüyor ve dezenfektan uygulanıyor.

"Bu kontroller sürmeli"

Araç sürücüsü İlkem Aslıyüksek, gazetecilere, birçok yerde HES kodunun sorulduğunu ifade ederek, "Uygulama yapılması son derece olumlu. Bazen semptom gösterilmeden bu hastalık taşınabiliyor. Kimin ne olduğunu bilmek adına bu önemli. Bu kontroller sürmeli." diye konuştu.

Emre Aydın da vatandaşların daha tedbirli olması gerektiğini belirterek, "HES kodu uygulaması çok güzel. Bu şekilde insanlar takip ediliyor. Evde karantinada olması gereken vatandaşlar dışarı çıkıyor. Bu denetimlerin daha da sıklaşmasını isteriz." dedi.

Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında dün toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, il dışı kaynaklı vaka sayılarında yükseliş gözlemlenmesi üzerine kent sınırları olan Düzce ili tarafından Alaplı, Karabük tarafından Gökçebey, Bolu tarafından Devrek ve Bartın tarafından Çaycuma ilçelerinin girişlerinde vatandaşlara HES kodu sorgulaması yapılarak, risksiz olanların kentte girişlerine müsaade edilmesi kararlaştırılmıştı.

Risk saptanan (temaslı veya pozitif vaka) kişilerin ise idari para cezası uygulanıp izolasyon süreleri bitene kadar yurda yerleştirilmesi karara bağlanmıştı.

Zonguldak'a HES koduyla giriş denetimleri başladı
Zonguldak'a HES koduyla giriş denetimleri başladı
Zonguldak'a HES koduyla giriş denetimleri başladı
Zonguldak'a HES koduyla giriş denetimleri başladı

Zonguldak Valiliği, Hayat Eve Sığar, HES kodu, HES, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'a HES koduyla giriş denetimleri başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Tarihi yenilgi sonrası sırra kadem basan Paşinyan sosyal medyada ortaya çıktı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın striptizciden evlilik dışı çocuğu olduğu ortaya çıktı Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu Kaya Çilingiroğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına sert çıktı: Siz sert davranan görmemişsiniz Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü
Sergen Yalçın'ın istifa edeceği iddialarına Ahmet Nur Çebi yanıt verdi Sergen Yalçın'ın istifa edeceği iddialarına Ahmet Nur Çebi yanıt verdi         
13:20
Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti         
12:30
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu "Neden etek giyiyorsun" diye sormuş         
11:52
Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirdağ'da harita kırmızıya döndü Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirdağ'da harita kırmızıya döndü         
11:10
Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı         
11:05
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu         
10:37
Eksi 3 derece soğuğa teslim olan Sivas'ta her yer buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı Eksi 3 derece soğuğa teslim olan Sivas'ta her yer buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı         
10:19
5 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığındaki köpek balığı vatandaşların ilgi odağı oldu 5 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığındaki köpek balığı vatandaşların ilgi odağı oldu         
10:09
İngilizlerin araştırması acı gerçeği ortaya koydu: Korona aşısı ardından hayat, uzun bir süre normale dönemeyecek İngilizlerin araştırması acı gerçeği ortaya koydu: Korona aşısı ardından hayat, uzun bir süre normale dönemeyecek         
09:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi         
09:42
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı         
09:09
Erzurum'da 487 yıllık gelenek! Doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar Erzurum'da 487 yıllık gelenek! Doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar         
08:34
İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek         
08:26
Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan         
07:43
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız         
21:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 13:36:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'a HES koduyla giriş denetimleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei