Son Dakika Haberleri: Şehre İçme Suyu Veren Sondaj Dalgıç Pompası Arızalandı

Şehre İçme Suyu Veren Sondaj Dalgıç Pompası Arızalandı

1 saat önce

Hakkari'nin Otluca köyünde bulunan ve kent merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılayan sondaj dalgıç pompası arızalandı.

Şehre İçme Suyu Veren Sondaj Dalgıç Pompası Arızalandı, System.String[]
Hakkari'nin Otluca köyünde bulunan ve kent merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılayan sondaj dalgıç pompası arızalandı.

Kent merkezinden 6 kilometre mesafede bulunan Otluca köy yolunda bulunan ve kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan sondaj dalgıç pompasının arızalanması üzerine belediye ekipleri hemen harekete geçti. Yaklaşık 1 metre karın bulunduğu bölgede ekipler yer yer zor anlar yaşarken, iş makineleri ise balçık zemine saplandı. Yapılan uzun uğraşlar sonucu iş makineleri saplandıkları yerden kurtarılırken, sondaj dalgıç pompasının onarılması içinde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Hakkari Belediyesi yetkilileri, Otluca köyü sondajlar bölgesinde arızalı olan dalgıç pompasını, tarlanın balçık zemin olduğundan vinç ve iş makinesinin çamura saplandığını belirterek, çalışmaların sürdüğünü söylediler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:50 Kaynak: İHA

Hakkari, Güncel
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