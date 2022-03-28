Şehre inen aç kurtlar köpeği parçaladı - Son Dakika

Şehre inen aç kurtlar köpeği parçaladı

BİTLİS - Bitlis'te çetin geçen mevsim şartları nedeniyle aç oldukları için şehre indiği düşünülen kurtlar, bir köpeği parçaladı.

Nisan ayına sayılı günler kala Bitlis ve ilçelerinde halen kar esareti devam ediyor. Bu yılın toplamında 10 metreye yakın kar yağışı alan Bitlis'te insanların yanı sıra sokak ve yabani hayvanlar da zor günler geçiriyor. Kar yağışının fazla olması sebebiyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan birçok yabani hayvan ise çareyi şehir merkezine inmekte buluyor. Önceki gün, Tatvan ilçe merkezine kadar inen bir kurt, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Kurdun bir süre Bitlis - Tatvan karayolunda ilerledikten sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Öte yandan, Tatvan ilçe girişinde bulunan küçük sanayi sitesine kadar gelen kurtların bir köpeği parçalayarak yediği görüldü. Vatandaşlar tarafından çekilen fotoğraflarda yer alan köpeğin kurtlar tarafından parçalanarak yenildiği, geriye ise sadece kafasının ve iskeletinin kaldığı görüldü.