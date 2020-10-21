Şehre inen boz ayı böyle görüntülendi - Son Dakika

O anlar ise cep telefonu ile anbean görüntülendi.

Tel örgüyle kaplanan yol kenarında yiyecek arayan boz ayı uzun bir süre görüntülenmesine aldırış etmeden arayışını sürdürdü. Yol boyunca yiyecek arayan ayı daha sonra giderek gözden kayboldu.

Uzun süre sanayi bölgesinde dolaşan bozayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Aracıyla Kars yolundan şehre giriş yapan sürücü ve yanındaki arkadaşı yiyecek arayan boz ayıyı fark etti.

ARDAHAN - Ardahan 'da yiyecek aramak için şehre inen boz ayı Ardahan Küçük Sanayi bölgesinde dolaşırken görüntülendi.

Emekli Yunan Amiral Andoniadis, Atina'nın tezlerini çürüttü: Oruç Reis herhangi bir ihlalde bulunmadı

Ermenistan'dan bir PKK taktiği daha! Sınır bölgesine Rus bayrakları diktiler

Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti

Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?