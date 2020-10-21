Şehre inen boz ayı böyle görüntülendi - Son Dakika

Şehre inen boz ayı böyle görüntülendi

21.10.2020 01:41

Şehre inen boz ayı böyle görüntülendi Ardahan'da yiyecek aramak için şehre inen boz ayı Ardahan Küçük Sanayi bölgesinde dolaşırken görüntülendi.

Şehre inen boz ayı böyle görüntülendi

ARDAHAN - Ardahan'da yiyecek aramak için şehre inen boz ayı Ardahan Küçük Sanayi bölgesinde dolaşırken görüntülendi.

Uzun süre sanayi bölgesinde dolaşan bozayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Aracıyla Kars yolundan şehre giriş yapan sürücü ve yanındaki arkadaşı yiyecek arayan boz ayıyı fark etti.

Tel örgüyle kaplanan yol kenarında yiyecek arayan boz ayı uzun bir süre görüntülenmesine aldırış etmeden arayışını sürdürdü. Yol boyunca yiyecek arayan ayı daha sonra giderek gözden kayboldu.

O anlar ise cep telefonu ile anbean görüntülendi.

Şehre inen boz ayı böyle görüntülendi
Şehre inen boz ayı böyle görüntülendi
Şehre inen boz ayı böyle görüntülendi
Şehre inen boz ayı böyle görüntülendi

Cep Telefonu, Ardahan, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şehre inen boz ayı böyle görüntülendi - Son Dakika

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