Şehre inen çakalı vatandaşlar tarafından telef edildi - Son Dakika

Telef edilen hayvan belediye ekipleri tarafından alındı.

Vatandaşların bunda başarılı olamaması üzerine çakal, vatandaşlar tarafından telef edildi.

Edinilen bilgiye göre, dağda aç kalarak şehre inen çakal, Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi Sümbül Sokak'ta vatandaşlar tarafından fark edildi. Hayvanın sağa sola saldırması üzerine korkuya kapılan vatandaşlar, hayvanı mahalleden uzaklaştırmaya çalıştı.

KARABÜK - Karabük 'te, aç kalarak şehre inen çakal vatandaşlar tarafından telef edildi.

Şehre inen çakalı vatandaşlar tarafından telef edildi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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