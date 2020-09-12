KAHRAMANMARAŞ Şehre inen oklu kirpiyi, 5 saatte yakalayabildiler - Son Dakika

Şehre inen oklu kirpiyi, 5 saatte yakalayabildiler

KAHRAMANMARAŞ'ta nesli tükenme tehlikesinde olan oklu kirpi, şehre inip bir siteye girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kirpiyi 5 saatlik çalışma sonunda uyuşturarak yakalayabildi.

Sabah saatlerinde Haydarbey Mahallesi'ndeki bir sitenin dış cephe yalıtımını yapan işçiler, malzemelerin olduğu yerde oklu kirpi gördü. İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekipleri ile veteriner sevk edildi. Ekipler, kirpiyi zarar vermeden yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadılar. 5 saat süren yakalama çalışmaları sonunda ekipler, uyuşturucu tabancasıyla kirpiye müdahale etmek zorunda kaldı. Uyuşturucunun etkisini göstermesinin ardından kendinden geçen oklu kirpiyi yakalayan ekipler, hayvanı torbaya koyarak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince siteden alındı.

Oklu kirpinin tedavisinin ardından doğal yaşamına bırakılacağı belirtildi.