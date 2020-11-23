Şehre inen tilkiyi Sivas Köftesi ile beslediler - Son Dakika

SİVAS'ta yiyecek aramak için kent merkezine inen tilkiyi vatandaşlar meşhur Sivas Köftesi ile besledi.

Kırsal kesimelerde yiyecek bulmakta zorlanan bir tilki, Sivas kent merkezine indi. Şeyh Şamil Mahallesi'ne inen tilkiyi fark eden vatandaşlardan biri elinde Sivas Köftesi ile yanına çağırdı. Korkmadan yaklaşan tilki köfteyi alarak gözden kayboldu. Tilkinin Sivas Köftesi ziyafeti gülümsetti. Bu anlar ise Haşim Eren Özdal tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.