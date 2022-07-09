Şehre inen yılana saksağanlar saldırdı - Son Dakika
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Şehre inen yılana saksağanlar saldırdı

09.07.2022 11:04
Şehre inen yılana saksağanlar saldırdı

Şehre inen yılana saksağanlar saldırdıANKARA Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir sitede gözüken yılana saksağanlar saldırdı.

Şehre inen yılana saksağanlar saldırdı

ANKARA Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir sitede gözüken yılana saksağanlar saldırdı.

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı ilçesindeki bir sitede çevredeki yeşil alanlardan gelen bir yılan ortalıkta dolaşmaya başladı. Bunun gören bir vatandaş cep telefonu ile yılanı görüntüledi. Bu sırada saksağanlar yılana saldırdı. Yılan son anda bir binanın içine girerek kurtulabildi. Yaşanan bu anlar cep telefonu ile görüntülendi.

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Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şehre inen yılana saksağanlar saldırdı - Son Dakika

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