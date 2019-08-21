Son Dakika Haberleri: Şehre korku salan heykel!
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Şehre korku salan heykel!

1 saat önce

Sanatçı Ronni Van Hout'a ait tam beş metre boyundaki Quasi isimli Heykel, 2011'de Yeni Zelanda depreminde hayatını kaybeden 185 kişi için yapıldı.

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Sanatçı Ronni Van Hout'a ait tam beş metre boyundaki Quasi isimli Heykel, 2011'de Yeni Zelanda depreminde hayatını kaybeden 185 kişi için yapıldı.

Heykel'in tamamlanması 2016 yılını buldu. Biter bitmez sanat galerisinin çatısına kondu. 3 yıl boyunca sergilendikten sonra başkent Wellingtona taşındı. Burada da bir çatıya konulan heykel, şehirlileri kokuttu. Sokaktan geçerken heykeli görenler, heykelin siluetini ABD başkanı Trump'a benzetti. Ancak tasvirin Trump ile alakası olmadığı belirtildi.

Yeni Zelanda, Van, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:00 
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