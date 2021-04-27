Şehre özel hazırlanan ramazan imsakiyeleri tasarımlarıyla dikkati çekiyor - Son Dakika

Türkiye'nin farklı bölgelerinden ressamlar tarafından şehirlere özel tasarlanan ramazan imsakiyeleri meraklıların beğenisine sunuldu.

Çevrim içi eğitim platformu Netyazı'nın illere özel imsakiye projesi kapsamında, M. Ahmet Demir koordinatörlüğünde, Atölye Fanus çizerleri alışılmışın dışında tasarımlara imza attı.

Netyazı kurucusu şair Ayşe Sevim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ressamlarca her şehre özel imsakiyeler hazırlamak için yola çıktıklarını söyledi.

Çalışmaların yaklaşık 4 ay sürdüğünü dile getiren Sevim, resimlerin şehirlerin farklı özelliklerine göre tasarlandığını kaydetti.

İmsakiye tasarımlarından örnekler veren Sevim, bu süreçte ekibin fiziksel olarak bir araya gelmediğini, çevrim içi atölyelerde farklı zamanlarda eğitim alan çok sayıda ressamın projede gönüllü olarak yer aldığını dile getirdi.

"Saatleri özellikle yazmadık"

Ayşe Sevim, "Özellikle saatleri yazmadık. Çünkü kimi görseli biri beğenir, mesela İstanbul'unkini beğenir ama Konya'da yaşıyordur, çıktısını alıp Konya'da kullanabilsin istedik. Daha sonra bu imsakiyelerle ilgili yurt dışından da talepler geldi. Bunların üzerinde de çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Netyazı Çevrim içi Atölye" projesinin ortaya çıkışına değinen Sevim, eşinin işi dolayısıyla İstanbul dışına çıkmak durumunda kaldığını, daha önce fiziksel olarak katıldığı ders ve etkinlikleri takip etme ihtiyacı duyduğunu ve bu amaçla 3 sene önce çevrim içi etkinlikler düzenlemeye başladıklarını aktardı.

Salgından önce bu alanda çalışma yapan çok fazla kuruluşun bulunmadığına ve ilklerden olmanın avantajını yaşadıklarına dikkati çeken Sevim, Netyazı bünyesinde çalışanların hepsinin ve katılımcıların da büyük bir çoğunluğunun kadınlardan oluştuğunu söyledi.

Sevim, Netyazı'nın daha çok sanat, psikoloji ve felsefe atölyeleri düzenlediğine işaret ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yani sanatın her dalında uzman kişileri konuyla ilgili insanlarla bir araya getiriyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden insanların istedikleri eğitimcilerle ulaşmasını sağlıyoruz. Genelde sınıf mevcudunu az tutuyoruz. Böylece istifade etmek istediğiniz hocayla birebir görüşme, fikrinizi söyleme ve onun da sizin fikrinizi değerlendirmesine imkan sunmuş oluyoruz. Sınıflarda karşılıklı etkileşimi çok önemsiyoruz."

Zamansız olarak hazırlanan tasarımları edinenler, yaşadıkları veya sevdikleri şehrin tasarımını seçerek sahur ve iftar saatlerini yazarak kullanabiliyor.

Her şehrin bilinen mekanlarının farklı özelliklerini öne çıkarmasıyla da dikkati çeken tasarımlara "www.netyazi.com/netyazi-atolye-fanus-imsakiyeleri" adresinden pdf formatında erişilebiliyor.

İllüstratörlerce ramazana özel tasarlanan imsakiyeler, telefon, tablet ve bilgisayara indirebildiği gibi, çıktı alınarak da kullanılabiliyor.