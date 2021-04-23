Şehri ablukaya alan polis ekipleri, kuş uçurtmuyor - Son Dakika

Şehri ablukaya alan polis ekipleri, kuş uçurtmuyor

Sakarya'da ekipler kentin dört bir yanında sıkı denetimde

Ekiplerin denetimleri havadan da görüntülendi

SAKARYA - Korona virüs haritasında çok yüksek riskli kategoride yer alan Sakarya'da, 23 Nisan dolayısıyla alınan karar kapsamında uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında şehirde polis ekipleri adeta kuş uçurtmuyor. Ekiplerin kentin dört bir yanında gerçekleştirdiği uygulamalar havadan da görüntülendi.

Ramazan ayına girilmesiyle birlikte yeni alınan tedbirler kapsamında kısıtlama saatleri 21.00'dan 19.00'a alındı. Bu doğrultuda Sakarya genelinde polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Şehrin muhtelif yerleri ve giriş çıkışları başta olmak üzere farklı birçok bölgede denetimlerine devam eden polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak HES kodu ve GBT sorgulaması gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde izin belgeleri, kimlik sorgulamaları ile araç sorgulamaları yapılan vatandaşların birçoğunun kurallara riayet ettiği görüldü. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle de uygulanan tam kapanma kapsamında polis ekiplerinin, şehrin dört bir yanında gerçekleştirdiği denetimler ise havadan da görüntülendi.