Şehri alarma geçiren tatbikat - Son Dakika

Sivas E tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yangın çıktığı ihbarı, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Ekipleri alarma geçiren ihbarın, tatbikat gereği yapıldığının anlaşılması ekiplerin rahat nefes almasını sağladı.

Sivas kent merkezi Kılavuz Mahallesinde bulunan Sivas E tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz kurumunda yangın çıktığı ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı. Olay yerine iden ekipler, ihbarın tatbikat gereği yapıldığını olay yerine gittiklerinde anladı. Bilgileri olmadan tatbikatın bir parçası olan ekipler durumu anlayınca rahat bir nefes aldı. Tatbikatla ekiplerin olaya müdahale hızı da test edilmiş oldu.

Açık ceza infaz kurumunda bulunan mahkumlarsa dışarıda yaşananları meraklı gözlerle izlediler. Olay yerine gelen ekipler, bir süre sonra ceza infaz kurumundan ayrıldılar. - SİVAS