Şehri Ayağa Kaldıran Cezaevi Firarisi Çatıda Yakalandı

Denizli'de eşini ve çocuklarını evine görmeye gelen cezaevi firarisi, polis ekiplerinin gelmesi üzerine çatıya çıkarak kaçmaya çalıştı.

Denizli'de eşini ve çocuklarını evine görmeye gelen cezaevi firarisi, polis ekiplerinin gelmesi üzerine çatıya çıkarak kaçmaya çalıştı. Kaçamayacağını anlayınca atlamak istediğini söyleyen şahıs, polisler tarafından ikna edilerek indirildi. Küçük kızın, babasının inmesi için ağlayarak yalvarması ise yürek burktu.



Olay, Menkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi 1758 Sokak'ta saat 15.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, açık cezaevi firarisi olduğu öğrenilen B.K, eşi F.K. ile çocukları B.K, A.K. ve N.K.'yı görmek için ikametine geldi. B.K.'yı bölgede araştıran ve evde olduğunu tespit eden polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı. Polisi fark eden B.K, kapıdan kaçmaya çalıştı ancak kaçamayacağını anlayınca evinin çatısına çıktı.



Kaçamayacağını anlayınca 'atlarım' dedi



Çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibinin sevk edildiği olay yerinde ekipler B.K.'yı yakalamak için çatıya çaktı. B.K. bu sırada yan taraftaki evin çatısına geçerek kaçmaya çalıştı. Polislerin her yeri sardığını gören ve kaçamayacağını anlayan B.K. iddiaya göre teslim olmak istemediğini, aksi takdirde çatıdan atlayacağını söyledi.



Polis ikna edip indirdi, kızı yalvardı



Çatıya çıkan polis ekipleri, B.K.'yı ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Babasının çatıda olduğunu fark eden A.K, çatıya çıkarak babasının atlamaması için uzun süre ağlayarak yalvardı. B.K. polis ekiplerinin ve kızı A.K.'nın çabaları sonucu ikna edilerek çatıdan indirildi. Polis ekipleri B.K.'yı gözaltına alıp ailesiyle görüşmesi için birkaç dakika müsaade etti. B.K. daha sonra ekip aracına bindirilerek emniyete götürüldü. - DENİZLİ

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