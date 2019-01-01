Şehri Havai Fişeklerle Aydınlattılar
58 dakika önce
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yüzlerce vatandaş hep bir ağızdan geri sayım yaparak 2019'a girdi.
Kırklareli
'nin Lüleburgaz
ilçesinde yüzlerce vatandaş hep bir ağızdan geri sayım yaparak 2019'a girdi. Yeni yıla girilmesiyle düzenlenen havai fişek gösterisi geceyi aydınlandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Kongre Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce vatandaş, 2019'a saniyeler kala hep bir ağızdan geri sayım yaparak yeni yıla girdi. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle yeni yılın ilk dakikalarından itibaren havai fişek gösterisi düzenlendi. Onlarca yerden bir anda düzenlenen havai fişek gösterisi renkli görüntülere sahne olurken, kentin geneli bir süre adeta havai fişeklerle aydınlandı. Alınan güvenlik önlemlerine rağmen geçmiş yıllardaki gibi kentin bazı semtlerinde bulunan vatandaşlar da tabanca, av tüfeği ve uzun namlulu silahlarla havaya ateş açarak yeni yılı kutladı. - KIRKLARELİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:36 Kaynak: İHA
Kar Kalınlığının 5 Metreyi Geçtiği Muş'ta Ortaya İlginç Görüntüler Çıktı
Dünya Yeni Yılı Karşılıyor! İşte Ülkelerin Muhteşem Kutlama Görüntüleri
Taksim'de Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Dikkat Çekti
2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı