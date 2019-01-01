Şehri Havai Fişeklerle Aydınlattılar
24 dakika önce
Şehri havai fişeklerle aydınlattılarKIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir araya gelen yüzlerce vatandaş hep bir ağzıdan geriye sayarak 2019'a girdi.
Şehri havai fişeklerle aydınlattılar
KIRKLARELİ - Kırklareli
'nin Lüleburgaz
ilçesinde bir araya gelen yüzlerce vatandaş hep bir ağzıdan geriye sayarak 2019'a girdi. 2019'a girilmesi ile birlikte onlarca yerde bir anda havai fişek gösterisi düzenlenirken, kent adeta havai fişeklerle aydınlanmış oldu.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Kongre Meydanında bir araya gelen yüzlerce vatandaş, 2019'a saniyeler kala hep bir ağzıdan geriye sayarak yeni yıla girdi. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle yeni yılın ilk dakikalarından itibaren havai fişek gösterisi düzenlendi. Onlarca yerden bir anda düzenlenen havai fişek gösterisi renkli görüntülere sahne olurken, kentin geneli bir süre adeta havai fişeklerle aydınlandı. Alınan güvenlik önlemlerine rağmen geçmiş yıllardaki gibi kentin bazı semtlerinde bulunan vatandaşlar da tabanca, av tüfeği ve uzun namlulu silahlarla havaya ateş açarak yeni yılı kutladı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:38 Kaynak: İHA
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