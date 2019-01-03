Son Dakika Haberleri: Şehri Medeniyet Projesi" 9. Kez Göbeklitepe'de Gerçekleştirilecek

Şehri Medeniyet Projesi" 9. Kez Göbeklitepe'de Gerçekleştirilecek

33 dakika önce

"Şehri Medeniyet Projesi" 9. kez Göbeklitepe'de gerçekleştirilecek Proje kapsamında Göbeklitepe'ye yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi bekleniyorŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılının "Göbeklitepe Yılı" olarak ilan edildiğini açıklamasının ardından Göbeklitepe'de...

"Şehri Medeniyet Projesi" 9. kez Göbeklitepe'de gerçekleştirilecek
Proje kapsamında Göbeklitepe'ye yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi bekleniyor

ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılının "Göbeklitepe Yılı" olarak ilan edildiğini açıklamasının ardından Göbeklitepe'de 17 Nisan'da "Şehri Medeniyet Projesi"nin gerçekleştirileceği öğrenildi. 9. kez gerçekleştirilen projede Kültür Defilesi, Medeniyetler Korosu konseri, panel ve sergi yer alacak. Göbeklitepe dönemine ait olan yemekler de konuklara ikram edilecek.
Proje kapsamında Göbeklitepe'ye yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:33 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Göbeklitepe, Genel
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