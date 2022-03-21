Şehri saran maya kokusuna ilginç yorumlar... "Sabahları sıcak poğaça gibi kokular geliyor" - Son Dakika

Şehri saran maya kokusuna ilginç yorumlar... "Sabahları sıcak poğaça gibi kokular geliyor"

KOCAELİ Kocaeli'de bulunan Pakmaya fabrikasının çevreye yaydığı koku bir çok kişiyi rahatsız ediyor. Geçmişte ceza kesilmesine rağmen fabrikadan çevreye maya kokusu yayılıyor. Vatandaşlar ise, "Özellikle sabahları, fırından yeni çıkmış poğaça gibi kokuyor" yorumunda bulundu.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Pakmaya fabrikası, çevreye saldığı kokuya yıllardır çözüm bulamadı. Şehrin içinde kalan fabrikadan özellikle sabah ve akşam saatlerinde çevreye kötü koku yayılıyor. Ağır kokudan rahatsız olan vatandaşlar, duruma çözüm bulunmasını istiyor.

"Berbat bir koku"

Çevrede yaşayan herkesin ağır maya kokusundan şikayetçi olduğunu belirten Ahmet Mesut İfşat, "Sürekli ekşi bir maya kokusu geliyor. Açıkçası bu, rahatsız edici bir durum. Sabahları sıcak poğaça gibi kokuyor ve bundan herkes rahatsız" dedi. Fabrikanın yaydığı kötü kokunun rahatsızlık verdiğini söyleyen Emre Yıldırım ise, "Bu koku, özellikle sabahları midemi bulandırıyor Bu çiğ hamur kokusu bizi rahatsız ediyor" şeklinde konuştu. Bir başka vatandaş Bora Kayalı ise "Sabah sokakta yürürken sanki ıslak bir maya kokusu geliyor. Aslında arabamız da var ama klimadan içeri giren hava bile bizi rahatsız ediyor. Hamurumsu bir koku geliyor ve ağır bir koku. Bir çözüm bulunmasını bekliyoruz. İnsanlar da çok rahatsız oluyor" ifadelerini kullandı.

2020 yılında ceza kesilmişti

Öte yandan 2020 yılında fabrikadan gelen kötü kokular üzerine Kocaeli Valiliği soruşturma başlatmış ve Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş.'ye 88 bin 499 TL idari para cezası kesmişti.