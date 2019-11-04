Şehri şekillendirmek için Başkan Kılıç'tan öneri aldılar

Buca'nın genç bilim insanları, her sene farklı bir temayla gerçekleştirilen First Lego League öncesi Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç'ı ziyaret ederek brifing aldı. Bu yıl "City Shaper-Şehri Şekillendir" temasıyla gerçekleşecek turnuva için kentin sorunları ve proje önerisi hakkında bilgi alan öğrencilerle konuşan Kılıç, "Sizlerin özellikle bilimsel alanda başarılarını görmek, bizlerin geleceğe daha umutla bakmasını sağlıyor" dedi.



Uluslararası ölçekte çocukların, her yıl dünyanın gündemine ait farklı bir tema üzerinde araştırma yaparak proje üretmelerine imkan sağlayan First Lego League (FLL) turnuvasında Buca'yı temsil edecek öğrenciler, Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç'ı ziyaret etti.



Her sene farklı bir tema ile gerçekleştirilen FLL'de bu yıl "City Shaper-Şehri Şekillendir" temasının seçilmesi üzerine Buca 30 Ağustos İlköğretim Okulu öğrencileri, Başkan Kılıç'a kentin sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili bilgi almaya geldi. Geçtiğimiz yıl uzay temasıyla gerçekleştirilen turnuvada ödül alarak İzmir'i ve Buca'yı gururla temsil eden öğrenciler, teker teker Başkan Kılıç'a sorularını yöneltti.



İlk olarak Bucalılar tarafından en çok hangi konularda talep ve şikayetlerin geldiğini soran öğrenciler, kent estetiği, modern şehir planlamaları, deprem, kentin tarihsel kimliği gibi soruların üzerinde durarak proje önerisi aldı.



Soruları birer birer yanıtlayan Kılıç, "Belediyemize Buca ile ilgili en çok çöp, temizlik, park ve bahçe, yolların yenilenmesi ile ilgili talepler geliyor. Bunun yanı sıra ilçemizde hava kirliği çok fazla. Bizler ilk olarak temiz ve düzenli bir çevre için çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Temiz enerjiyi üretmek istiyoruz. Çöplerin ayrıştırılarak sıfır atık projesini hayata geçirmek istiyoruz. Temiz enerji üreten modern bir kent için sizler de projeler oluşturabilirsiniz. Bunun dışında kentimizin estetiğini, tarihi yapısını gün yüzüne çıkaracak projeler oluşturabilirsiniz" şeklinde konuştu.



Gençlerin ve çocukların bilimsel gelişimi için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını ifade eden Kılıç, şöyle devam etti:



"Sizler bizim yarınlarımızsınız. Sizlerin özellikle bilimsel alanda başarılarını görmek, bizlerin geleceğe daha umutla bakmasını sağlıyor. Türkiye'nin beyin göçü vermeyen bir ülke olabilmesi için sizlerin akla ve bilme dayanan projelerde başarılı olmanız çok önemli. Bizler de bu çalışmaları destekleyebilmek için Buca'da erken yaşlarda bilimle tanışacağınız bir bilim köyü yapmak istiyoruz. Hepinizin yeni başarılara imza atacağından şüphem yok." - İZMİR