Sivas Valiliği himayesinde Sivas Kültür AŞ'nin koordinesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu, Sivas 4 Eylül Fotoğraf Sanatı Derneğinin katkıları ile "Şehri Sultandan Kareler" ulusal fotoğraf yarışması yapılacak.



Vali Salih Ayhan, Sivas olarak ilk kez ulusal fotoğraf yarışması gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, başvuruların bugün itibariyle başladığını söyledi.

Yarışmanın Sivas'ın zenginliklerini ortaya çıkaracağını belirten Ayhan, "Yarışmanın amacı ilimizde ve ilimize bağlı 16 ilçemizde, köylerimizde bulunan tarihi yapıları, doğal güzellikleri, kültürel ögeleri, yaban hayvanlarını, endemik bitkileri, Sivas'a özgü yaşam faaliyetlerini ve mahallelerdeki sosyal hayatı anlatan fotoğrafları belgelemek" dedi.

Her katılımcının 4 fotoğraf ile yarışmaya katılabileceğini aktaran Ayhan şunları kaydetti:

"Fotoğraf yarışması 18 yaşını doldurmuş tüm fotoğrafseverlere açıktır. Sivas il sınırları içinde çekilmiş fotoğraflarla yarışmaya katılmak zorunludur. Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren veya renk değiştirme uygulanmış görüntülerinin yarışmaya katılması söz konusu değildir. Ödüllü yarışmada birinciye 10 bin, ikinciye 8 bin, üçüncüye 5 bin lira ödül verilecektir. Mansiyon ödülü 2 bin, özel ödül bin liradır. Sergileme ödülü ise 200 lira ve 100 adettir. Ayrıca satın alma ödülü olarak da her fotoğraf için 100 lira verilecektir."

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Berkyürek de Sivas'ta ulusal çapta bir yarışmanın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sivas Valisi Salih Ayhan'a teşekkür etti.