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"Şehrim için Bir Fikrim Var" proje yarışması düzenleniyor - Son Dakika

"Şehrim için Bir Fikrim Var" proje yarışması düzenleniyor

30.06.2021 11:19

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin de iş birliğinde olduğu Gaziantep'te ikamet eden vatandaşların kente katkı sunması amacıyla "Şehrim için Bir Fikrim Var" proje yarışması düzenleniyor.

4 kategoriden oluşan yarışmada ilk üçe giren projelere; laptop, tablet, akıllı saat ödüllerinin yanı sıra paydaş kurumların her bir jüri değerlendirmesi sonucu 5'er projeye mentorlük, eğitim ve network desteği verilecek.

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Ar-Ge ve İnovasyon Şube Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Gaziantep İslami Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve SANKO Üniversitesi ortaklığında Gaziantep iline kayıtlı vatandaşların yenilikçi projeler üreterek şehre katkı sunması adına "Şehrim için Bir Fikrim Var" proje yarışması organize ediliyor. Yarışmayla katılımcılar, değişen dünya koşullarına geleneksel yöntemler yerine yenilikçi çözümler sunmaya teşvik edilecek, özgün projelere zemin hazırlanıp akıllı şehir uygulamalarının hayata geçirilmesi hedeflenecek. Derece alan yarışmacılardan ilk üç sıraya yerleşen proje sahiplerine laptop, tablet, akıllı saat ödülleri verilirken paydaş kurumların değerlendirmesi sonrası 5'er projeye de mentorlük, eğitim ve network desteği sağlanacak. Başvuru yapmak isteyenler, http://sehrimiçinbirfikrimvar.gaziantep.bel.tr/ adresinden formu doldurarak bireysel ya da grup olarak katılım gösterebilir. Projeler yalnızca verilen link üzerinden gönderilecek.

Yarışmada başvuruda bulunulacak projelerde katma değeri yüksek, uygulanabilir ve sürdürebilir, özgün tasarımlı olma şartı aranırken katılımcılar birden fazla projeyle yarışmaya katılabilecek. Ayrıca yarışmaya her yaştan ücretsiz katılım sağlanabilecek.

Projelerin jüri tarafından değerlendirmeye alacağı ölçütler ise şöyle; yenilikçi, uygulanabilir ve sürdürülebilir olması, farklı ve özgün olması, vatandaşa fayda gözetmesi, belirlenen hedefe ulaşma potansiyeli taşıması, üretime ve üreticiye fayda sağlaması, yeni fikirlere ön ayak olması ve son olarak Ar-Ge niteliği, teknolojik yönü ve özgünlüğü.

Her bir proje her bir ölçüt üzerinden 10'ar puan şeklinde toplamda 100 puan üzerinden şehirdeki dört üniversitede bulunan inovasyon kulüplerinin danışman hocaları, Gaziantep İl MEM ARGE Koordinatörü ve belediye yönetiminden oluşan ekip tarafından değerlendirme altına alınacak.

Büyükşehir Belediyesi, Araştırma Geliştirme, Gaziantep, Laptop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Şehrim için Bir Fikrim Var' proje yarışması düzenleniyor - Son Dakika


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