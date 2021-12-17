"Şehrime Hoş Geldiniz" 19 Aralık'ta TRT 1'de Başlıyor - Son Dakika

"Şehrime Hoş Geldiniz"de dünyanın çeşitli şehirlerine yolculuk yapılacak. Haftada bir pazar günleri yayınlanacak olan programda, şehirlerin müzeleri, meydanları, kültürel özellikleri, mutfakları ve turistik noktaları tanıtılacak. Bu tanıtımı yapan kursiyerler, izleyicilere Türkçe olarak yaşadıkları şehirle ilgili bilgiler sunacak ve gezi tavsiyelerinde bulunacak.

Televizyonda bir ilk! İzleyiciler seçecek, sunucular yapacak

Programda sunuculuk yapan kursiyerler izleyicilere, "Türk kültürüne ait bir olguyu denemek için" çeşitli sorular ve seçenekler sunacak.

Örneğin, "Türkçe bir şarkı mı söyleyeyim?" yoksa "ok atmayı mı öğreneyim?" diye izleyiciye sorulacak. Sosyal medya üzerinden yapılacak oylamanın sonucuna göre program izleyicilerin tercihi yönünde devam edecek.

Türkçe bilen yabancıların sunumuyla dünyanın çeşitli ülkelerine uzanan bir yolculuk izleyicileri bekliyor olacak.