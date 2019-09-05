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"Şehrimiz Karabük" dersi çalışmaları

3 saat önce

Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Şehrimiz Karabük" dersi öğretim materyali çalışmaları devam ediyor.

Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Şehrimiz Karabük" dersi öğretim materyali çalışmaları devam ediyor.


Öğrencilerin şehir, kültür ve medeniyet ilişkisi çerçevesinde kendi şehrini tanımlayabilmesi ve konumlayabilmesinin yanı sıra ülkesini tanıması ve ülkesinin kadim medeniyetiyle bağlantısını kurması amacıyla okutulması planlanan "Şehrimiz Karabük" dersi öğretim materyali hazırlanması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyonun çalışmaları sürüyor.


Komisyonda görevli öğretmenleri ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu komisyon üyelerinden çalışmalar hakkında bilgi alarak öğretmenlere başarılar diledi.


Vargeloğlu'nda okullarda inceleme


İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu Merkez Yaşama Sevinci Özel Eğitim İlk ve Ortaokulunun bakım, onarımları ile Sevgi Bağı Özel Eğitim Meslek Okulunun mobilyala gıda atölyeleri, öğretmenler odası yapım işleri ve okul bahçesinde bulunan seranın revize çalışmalarını inceledi.


Okulların fiziki durumları ve yapılan çalışmalar hakkında Okul Müdürü Yurdaer Uysal'dan bilgi alan Vargeloğlu, yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederek okuldan ayrıldı. - KARABÜK

Mehmet Fatih, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:09 Kaynak: İHA
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