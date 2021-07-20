ŞEHRİMİZDE, KURBAN BAYRAMI DOLAYISIYLA BAYRAMLAŞMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Daha sonra Vali Doruk, Başkan Elçin ve beraberindekiler, Artvin Devlet Hastahanesi, Çarşı Şehit Ömer Aktaş Polis Merkez Amirliği, Artvin İtfaiyesi, 25. Mekanize Tugay Komutan Yardımcılığı ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek burada görev yapan personellerin bayramlarını kutladı.

Hastalar Unutulmadı

Vali Doruk, Başkan Elçin ve beraberindekiler, Artvin Devlet Hastanesi ziyareti kapsamında burada tedavi gören hastalar ile yakınlarının bayramlarını kutlayarak acil şifalar diledi.

Bayramlaşma programlarına Vali Yılmaz Doruk'un yanı sıra Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Kılınç, İl Emniyet Müdür Vekili Selahattin Güven katıldı