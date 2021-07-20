ŞEHRİMİZDE, KURBAN BAYRAMI DOLAYISIYLA BAYRAMLAŞMA TÖRENİ DÜZENLENDİ. - Son Dakika
Üye Girişi

ŞEHRİMİZDE, KURBAN BAYRAMI DOLAYISIYLA BAYRAMLAŞMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.

20.07.2021 19:13
ŞEHRİMİZDE, KURBAN BAYRAMI DOLAYISIYLA BAYRAMLAŞMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Daha sonra Vali Doruk, Başkan Elçin ve beraberindekiler, Artvin Devlet Hastahanesi, Çarşı Şehit Ömer Aktaş Polis Merkez Amirliği, Artvin İtfaiyesi, 25. Mekanize Tugay Komutan Yardımcılığı ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek burada görev yapan personellerin bayramlarını kutladı.

Daha sonra Vali Doruk, Başkan Elçin ve beraberindekiler, Artvin Devlet Hastahanesi, Çarşı Şehit Ömer Aktaş Polis Merkez Amirliği, Artvin İtfaiyesi, 25. Mekanize Tugay Komutan Yardımcılığı ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek burada görev yapan personellerin bayramlarını kutladı.

Hastalar Unutulmadı

Vali Doruk, Başkan Elçin ve beraberindekiler, Artvin Devlet Hastanesi ziyareti kapsamında burada tedavi gören hastalar ile yakınlarının bayramlarını kutlayarak acil şifalar diledi.

Bayramlaşma programlarına Vali Yılmaz Doruk'un yanı sıra Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Kılınç, İl Emniyet Müdür Vekili Selahattin Güven katıldı

YORUMLAR
500
İçişleri Bakanlığınca sürdürülen eren abluka-34 operasyonunda 1 milyon 681 bin kök kenevir ile 28,2 kilogram kubar esrar daha ele geçirildi. İçişleri Bakanlığınca sürdürülen eren abluka-34 operasyonunda 1 milyon 681 bin kök kenevir ile 28,2 kilogram kubar esrar daha ele geçirildi. Ankara Büyükşehir, Jandarma, Pmyo ve Asem Sınavları İçin Ücretsiz Kurs Desteğine Başlıyor Ankara Büyükşehir, Jandarma, Pmyo ve Asem Sınavları İçin Ücretsiz Kurs Desteğine Başlıyor İçişleri Bakanlığı duyurdu: 'Tendürek Dağı teröristlerden tamamen temizlendi' İçişleri Bakanlığı duyurdu: 'Tendürek Dağı teröristlerden tamamen temizlendi'
Kaynak: Habermetre

Jandarma, Artvin, Polis, Şehit, Son Dakika

Son Dakika Sadece Haberler ŞEHRİMİZDE, KURBAN BAYRAMI DOLAYISIYLA BAYRAMLAŞMA TÖRENİ DÜZENLENDİ. - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
20:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ve Zelenski ile Ukrayna'da bir araya gelecek! Masada tahıl koridoru var
20:07 Ordulu gurbetçi arabasının arkasına yazdığı yazı ile isyan etti: Günlük 700 TL'ye işçi yok
19:28 MasterChef'te şaşkınlık yaratan iddia! Acun, rahatsız olduğu yarışmacıyı göndermek istemiş
19:11 Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Ünlü futbolcu Dele Alli için Everton ile anlaşma sağlandı
18:50 Denizli'de kayıp olarak aranan eski belde belediye başkanının cansız bedeni bulundu
18:41 "Hz. Hüseyin söyledi" diyen adam kendisine 3 el kurşun sıkarak canına kıydı!
17:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı törenle karşıladı
17:50 Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı! Mertens, esnaf lokantasında kahvaltı yaptı
17:35 Şanlıurfa'da aracının içindeyken silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
17:17 ABD Başkanı Joe Biden, eşinin koronavirüse yakalanmasından sonra hemen test yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 20:30:33. #1.13#
SON DAKİKA: ŞEHRİMİZDE, KURBAN BAYRAMI DOLAYISIYLA BAYRAMLAŞMA TÖRENİ DÜZENLENDİ. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement